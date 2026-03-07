Outono chegando: dicas de lugares para fazer piquenique no ES

Uma piquenique, uma grama e um vento fresco podem te ajudar à sair da rotina Crédito: Reprodução/Freepik

O outono está chegando com seu clima mais ameno e uma boa pedida é fazer um piquenique! Por todo Espírito Santo temos lugares lindos para estender a toalha, saborear um bom café ou lanche e aproveitar a natureza. Confira as dicas da comentarista Giovana Duarte.

Your browser does not support the audio element. GUIA CAPIXABA - 07-03-26

1. Praça Torii, em Ibiraçu

Sabia que na Praça Torii, onde fica o grande Buda em Ibiraçu, há uma área específica para fazer piqueniques? O bosque, cujo portal de entrada fica atrás da Parada Ibiraçu, tem áreas com bancos e mesas e também espaços para toalhas de piquenique. As obras para revitalização da Praça Torii, com entrega prevista para novembro desse ano, incluem banheiros acessíveis e estacionamento, mas atualmente é possível utilizar a estrutura de banheiros da Parada Ibiraçu. Aberto todos os dias, de 08h às 18h.

2. Pedra da Cebola, em Vitória

Provavelmente um dos cantinhos mais disputados para piqueniques em Vitória, a área aos pés da Pedra da Cebola é a mais conhecida para esse tipo de passeio, mas por todo parque sempre tem toalhas estendidas pelo chão com famílias e amigos aproveitando o dia. A infraestrutura conta com banheiro e bebedouros e fica entre as Ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e Av. Fernando Ferrari, em Mata da Praia. Aberto todos os dias, de 05h às 22h.

3. Ilha do Gambá, em Piúma

Para quem gosta de aproveitar a praia, a Ilha do Gambá em Piúma é bem conhecida para a prática de piqueniques. A ilha é ligada ao continente por uma estreita faixa de terra e é possível aproveitar as piscinas naturais, dependendo da maré. Para chegar, vindo por Anchieta, a península fica logo no começo da orla de Piúma e é identificada por um letreiro.