Os encantos de São Vicente, tesouro 'escondido' em Cachoeiro de Itapemirim

São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Giovana Duarte

Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, é muito conhecida por ser a terra do Rei Roberto Carlos, mas também possui um tesouro escondido: o distrito de São Vicente, que fica a cerca de 40km do centro da cidade. Este é o destaque do "Guia Capixaba", com Giovana Duarte, desta semana. É hora de conhecer os encantos e "segredos" da localidade. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. GUIA CAPIXABA - 17-09-22

- Há duas formas de chegar: saindo de Cachoeiro, por Itaoca Pedra, antes do distrito de Conduru em Castelo (entrando em Duas Barras, e tudo é sinalizado). E também pela ES-482 que leva até Jerônimo Monteiro, entrando na ES-166. No km 6 estará a entrada para a comunidade de São Vicente.

- Lá temos a Cachoeira Alta, uma queda d'água de 100 metros de altura emoldurada por fendas de uma grande parede de pedra, habitadas por andorinhas que sobrevoam a cachoeira durante todo o dia. É um lugar democrático para todos os tipos de público: além de possuir o maior "rapel negativo" do estado, a piscina natural que se forma em sua queda é relativamente rasa e ideal para todas as idades, de crianças a pessoas que não sabem nadar (o meu caso).

- Por se tratar de uma propriedade particular algumas regras devem ser respeitadas na Cachoeira Alta: é proibido levar qualquer tipo de bebida e colocar som em volume alto. Há um bar à disposição com venda de porções, salgados e bebidas, mas também é permitido levar alimentação. Vi várias famílias fazendo seu próprio churrasco e piquenique. A entrada é permitida mediante pagamento de uma taxa de R$ 10 (valor de 2021).

- É importante levar guarda-sol se for passar o dia, pois há pouca sombra ao redor da Cachoeira. Permitem a entrada de pequenos animais de estimação. Não esquecer de levar sacola para recolher o lixo, além de repelente. Possuem banheiros. Já em Alto São Vicente, o ponto mais alto do distrito, temos a Pedra da Penha, um pico de 1200 metros com trilhas bem estruturadas com corrimão e escadas de madeira. No fim da trilha há um mirante com uma paisagem incrível, ponto já famoso para fotos. Não paga nenhum valor para realizar essa trilha.