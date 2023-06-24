Opções para curtir um inverno diferente nas montanhas capixabas

Chalé Bus Villa Caravaggio, em Santa Teresa Crédito: Giovana Duarte

Nesta edição do “Guia Capixaba” o clima é de inverno e a comentarista Giovanna Duarte traz dicas de como aproveitar o “tempinho” mais ameno. Vamos a elas:

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1. Santa Teresa:

Em Santa Teresa a dica é se hospedar em um chalé-bus com lareira, fogo de chão e hidromassagem: o Chalé Bus do @chalesvillacaravaggio fica no Circuito Caravaggio, a 300 metros da Casa do Licor. É pet friendly (apenas para cães de pequeno porte e com prévio aviso, na reserva). Por lá tem um empório com produtos e pratos da região, ou seja, se quiser dá para passar dias sem sair de lá pra nada :)

2. Domingos Martins:

Em direção a Pedra Azul a Woody Cabanas dispõe de cabanas na floresta, um acampamento com conforto. As cabanas possuem cozinha completa (precisa levar mantimentos), cama queen, ar condicionado, varal de lâmpadas, gazebo e fogo de chão. É pet friendly para todos os portes de cão.

3. Vargem Alta:

Em Vargem Alta o Recanto do Ingás oferece cabanas estilo bangalôs no meio da mata. Possui cozinha completa (precisa levar mantimentos), lareira, trilhas na mata, área para churrasco e uma bela vista das montanhas e vales de Vargem Alta. É petfriendly

4. Pedra Menina, no Caparaó Capixaba:

Na Casa do Lago, além de bangalôs românticos com banheira de hidromassagem dupla e decoração intimista o restaurante possui lareira e pratos especiais, além de cafeteria com o melhor do café capixaba. É pet friendly.

5. Afonso Cláudio: