Opções para curtir festas juninas na Grande Vitória!

Festa junina Crédito: Getty Images

Junho está quase acabando, mas ainda dá tempo de aproveitar as festas juninas que estão acontecendo pela Grande Vitória! Confira as dicas da comentarista Giovana Duarte, no “Guia Capixaba”. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 22-06-24

Em Vitória:

22 e 23/06: acontece nesse final de semana o Arraiá da Praça Nilze Mendes Rangel, em Jardim Camburi. Tem comidas típicas, quadrilha, uma extensa programação musical e muita diversão! A festa acontecerá das 18h às 23h na Pracinha da Estácio

22/06: hoje também acontece a Festa Junina São João Batista, ao lado do Shopping Jardins em Jardim da Penha, a partir de 18h30. Na programação, além de barraquinhas de comidas típicas, terá brincadeiras e muita música.

28 a 30/06: a Festa de São Pedro, que acontecerá na Praça do Papa, terá atrações como quadrilha, casamento caipira, comidas típicas, shows do Bonde do Forró, Dudu Nobre e Munhoz e Mariano. Sempre a partir de 18h.

29/06: o Arraiá Stoked 2024 acontecerá no Oásis Beach Club na Av. Dante Michelini e além de decoração temática, comidas e danças típicas e trajes característicos contará com shows de Mestrinho e Mariana Aydar. Os ingressos ficam a partir de R$ 80 através do site Zig Tickets.

Em Vila Velha:

22/06: hoje acontece o Arraiá de Cristo Rei com muitas brincadeiras, comidas típicas e danças na Av. Amazonas, em frente a Igreja Católica (Jóquei de Itaparica). A festa começa às 18h

29/06: a Escola SEB Vila Velha vai promover seu Arraiá SEB a partir das 10h no dia 29, com ingressos vendidos ao público a partir de R$ 8 e passaporte para os brinquedos por R$ 50. Muita comida típica, quadrilha e brincadeiras para as crianças estão na programação.

29/06: o Arraiá da Padroeira acontecerá na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Rua Quinze de Novembro nº 241 na Praia da Costa e contará com barraquinhas de comidas típicas, brincadeiras e muita música. A partir de 17h30, após a missa.

Em Cariacica:

22 a 24/06: nesse final de semana acontece a Festa de São João Batista em Cariacica Sede, na Rua Muniz Freire. Na programação tem quadrilhas, sorteios, pedaladas, barracas com comidas típicas e atrações musicais como DJ Rodrigo, Banda Som e Vida e Banda Fé Maior. Sempre a partir de 18h.

22/06: hoje a partir de 13h também acontece o São João da Gastação na Rua Irinéia Nunes Ribeiro nº 01 em Itaquari com apresentações de bandas, exposiçãoes e DJ. A entrada sai a R$ 20

29 e 30/06: o Arraiá Bom Pastor em Campo Grande contará com programação de muita música, barraquinhas com quitutes, quadrilhas e brincadeiras. Sábado a partir de 19h e domingo após a missa sertaneja.

Em Serra:

22/06: hoje acontece a Pataquada Junina no Garage Pub (Rua Álvares Cabral nº 78, Parque Residencial Laranjeiras) a partir de 18h com comidas típicas e atrações musicais de rock e forró. Os ingressos saem a partir de R$ 10 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla.