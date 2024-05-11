Opções para comemorar o Dia das Mães na Grande Vitória!

[Edicase]As mães ajudam as crianças no desenvolvimento de habilidades para enfrentar problemas (Imagem: Yuganov Konstantin | Shutterstock) Crédito:

Amanhã é Dia das Mães e vamos trazer algumas opções de gastronomia, turismo e arte para comemorar com ela. Este é o destaque do “Guia Capixaba”, com a comentarista Giovana Duarte. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 11-05-24

- Para as mamães praieiras e que gostam de uns bons drinks, em Vitória na Enseada do Suá o Brizz (que é o mais novo point gastronômico e cultural da capital) traz uma programação especial de Dia das Mães no domingo, a partir de 11h30. Além de música e gastronomia as mamães poderão desfrutar de massagem e relaxamento e as 30 primeiras mamães que chegarem ao local ganharão um drink cítrico, o Morena Tropicana. Fica na Rua Judith Maria Tovar Varejão nº 411.

- Para a mamães que gostam de ambiente de roça e comida no fogão a lenha o Restaurante Vista da Mata em Viana funcionará com reservas para um almoço especial de Dia das Mães com buffet liberado (incluindo sobremesas) a R$ 110 por pessoa, música ao vivo e chopp artesanal. Fica em Ribeira, antes do posto da Polícia Federal, e abre de 11h às 15h.

- Para as mamães que gostam de boa música o projeto Domingo com Filho, na Pedra da Cebola, traz nesse domingo o cantor Pedro Mariano, filho de Elis Regina, para um show intimista a partir de 17h. É só levar a cadeira de praia ou uma canga e aproveitar, pq a entrada é gratuita. Fica na Mata da Praia, em Vitória.

- Para as mamães que amam um bom café da manhã a Cafeteria Josiane Menezes em Colina de Laranjeiras, Serra, vai abrir a partir de 09h com um café da manhã especial para as mamães. A dica é reservar através do Whatsapp (27) 99944-5706. Fica na Av. Mestre Álvaro nº 491 em Colina de Laranjeiras.