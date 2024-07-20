Opções de passeios e turismo para a criançada nas férias!

Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Nesta edição do “Guia Capixaba”, o clima envolve férias escolares. Que tal aproveitar uns dias de descanso com a criançada para fazer passeios gratuitos? Vamos às dicas:

As férias escolares de julho chegaram e hoje separamos dicas gratuitas pelo estado para levar as crianças para passeios de lazer, turismo e cultura!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 20-07-24

Museu Solar Monjardim, em Vitória: Localizado no bairro Jucutuquara, o Museu Solar Monjardim conta com móveis, peças e obras de arte que contam a história do nosso estado no Brasil Colonial. A área externa conta com um grande jardim arborizado que também abriga canhões da época. Uma ótima opção de passeio para contar às crianças a nossa história! Abre de terça a sexta das 9h às 16h30 e aos sábados, domingos e feriados das 13h às 17h. Fica na Av. Paulino Muller, s/nº

Parque Botânico da Vale, em Vitória: Além das áreas de floresta com pequenos animais, área para piqueniques e playgrounds, o Parque Botânico da Vale em Jardim Camburi está com a exposição ExpoVespa na Sala Espaço Conhecimento. Abre de terça a domingo de 08h às 17h e fica localizado na Av dos Expedicionarios, s/nº

Parque da Fonte Grande, em Vitória: O mais importante parque remanescente de Mata Atlântica da capital possui diversos mirantes, fontes e bicas, museu de répteis e invertebrados, florestas com pequenos animais, trilhas e muitas curiosidades, como a famosa Pedra da Batata. Abre de terça a domingo de 08h às 17h e fica na Av. Serafim Derenzi, s/nº

Farol de Santa Luzia, em Vila Velha: Cheio de curiosidades, o Farol de Santa Luzia possui um píer com binóculo para contemplação do mar, uma bela vista, lojinha de artesanato e uma Sala da Memória super colorida, que conta a história da montagem mecânica mais antiga do Espírito Santo. Abre de terça a domingo de 09h às 16h30 e fica na Rua Santa Luzia nº 2, na Praia da Costa.

Igreja Reis Magos em Nova Almeida, em Serra: O Complexo Jesuítico de Reis Magos agora é um Centro de Interpretação e foi totalmente restaurado e readequado há menos de 30 dias. A entrada gratuita vai até o final de julho, onde as crianças podem conhecer a Sala dos Indígenas, o Centro de Pertencimento e a Igreja. Abre de terça a domingo de 09h30 às 17h30 (a entrada na Sala dos Indígenas só pode ser realizada com acompanhamento de monitor em determinados horários a partir de 10h)