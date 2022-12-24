Onde passar as festas de Réveillon no ES

Queima de fogos em Vila Velha no Réveillon 2022 Crédito: Adessandro Reis/Divulgação PMVV

Contagem regressiva! Vários lugares pelo Espírito Santo estão organizando festas para comemorar a chegada de 2023. Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte traz uma lista de dicas para curtir a virada, seja em locais fechados ou abertos. Ouça a conversa e programe-se!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 24-12-22

AS DICAS DE GIOVANA:

FESTAS FECHADAS

MARATAÍZES

O Camping do Siri terá uma extensa programação com shows entre 29/12 a 04/01. O espaço possui estacionamento, farmácia e manicure, lanchonetes, restaurante, quadras de vôlei e bocha e padaria móvel. Os pacotes (entre 29/12 a 01/01) estão entre R$ 198 a R$ 236, e para crianças não há cobrança. Para reservas: campingdosiri.com

PEDRA AZUL

A Eco Pousada das Quaresmeiras, na Rota do Carmo, terá uma programação especial de Réveillon. Para valores, entrar em contato diretamente pelo perfil do Instagram deles: @ecopousadadasquaresmeiras

VITÓRIA

- O Barlavento, na Praia de Camburi, está preparando uma noite especial para receber 2023. Para valores e reservas, entrar em contato diretamente pelo perfil do Instagram deles: @barlaventovix

- O Quality Vitória está preparando um jantar especial de Ano Novo com música ao vivo no Restaurante Del Mondo, nas dependências do hotel. Será no dia 31/12 das 20h às 00h com o valor de R$ 290 por pessoa. Para reservas: (27) 99920-0304

SERRA

O Silva’s Restaurante na Praia de Carapebus está preparando uma programação especial de Revellion com 6 horas de festa, queima de fogos, segurança particular, painéis instagramáveis, banda, DJ e brinquedoteca com open food e open bar. Os valores vão de R$ 380 a R$ 440

CONCEIÇÃO DA BARRA

No Vila Shows em Itaúnas nos dias 30 e 31/12 vários shows nacionais como Natiruts e Falamansa farão parte de uma extensa programação musical. Os valores dos ingressos vão de R$ 140 a R$ 350 e as vendas estão sendo realizadas no site Superticket. com

FESTAS ABERTAS

ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta preparou uma animada programação para o réveillon 2023 nos principais balneários. Em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central haverá shows e fogos. A queima de fogos nos principais balneários deve durar cerca de sete minutos. Já os shows acontecem desde a noite do dia 30 de dezembro, geralmente a partir de 21h30.

DOMINGOS MARTINS

A chegada de 2023 será celebrada com muita festa em Domingos Martins. Após dois anos sem ser realizado por conta da pandemia, o réveillon volta com três shows e a tradicional queima de fogos, no centro da Sede do município. As atrações se apresentam no palco que será montado exclusivamente para o evento, na Avenida Presidente Vargas, a partir das 19h30.

GUARAPARI

Quem for passar a virada de ano em Guarapari poderá curtir a queima de fogos em seis praias da cidade, além de show nacional. Nas praias de Setiba, Santa Mônica, Enseada Azul (Peracanga), Meaípe, Centro (próximo ao Siribeira), haverá queima de fogos, de aproximadamente oito minutos. Na Praia do Morro serão dois pontos de queima de fogos, um próximo ao Hotel Porto do Sol, de aproximadamente oito minutos de duração, e outro no Marlim, que terá em média de 15 minutos, com sincronia de fogos. Haverá também, no Palco Marlim, a partir das 21h, show regional da banda Talentos e show nacional da dupla Rick e Renner.

VILA VELHA

A virada de ano em Vila Velha vai contar com 14 pontos de fogos de artifícios. Serão 10 balsas, sendo cinco fundeadas entre a Praia da Costa e a Praia de Itapuã (da rua Lúcio Bacelar à rua Santa Catarina) e outras cinco na Praia de Itaparica (do Bob's à Praça dos Ciclistas). Outros quatro pontos de queimas de fogos serão em Ponta da Fruta (Praia da Baleia), Nova Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu. Nesses locais, os artefatos pirotécnicos estarão em terra, com duração de oito minutos de detonações.

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