O que fazer na terra dos Colibris?

Santa Teresa Crédito: Junior Follador/Prefeitura de Santa Teresa

Santa Teresa: município cercado pelas montanhas da região serrana do estado e também um dos mais importantes destinos turísticos do Espírito Santo. tem cultura marcante, meio ambiente preservado, clima agradável e gastronomia muito atrativa.

Com cerca de 40% de seu território coberto por Mata Atlântica preservada, destaca-se por ter uma das mais exuberantes biodiversidades do mundo. Recentemente, por meio da Lei 226/2012, se tornou a Capital Estadual do Jazz e do Blues e é também conhecida como Terra dos beija-flores, das orquídeas e de Augusto Ruschi, Patrono da Ecologia no Brasil.

O município de Santa Teresa é o maior produtor de uva e vinho do Espírito Santo, representando 80% da produção estadual. Berço da colonização italiana no Brasil, teve sua história iniciada em 1874. Conheça mais dicas no Guia Capixaba na CBN, com a comentarista Giovana Duarte. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 25-11-23

AS DICAS DA GIOVANA:

01 – Passeio Guiado de Quadriciclo: Sabia que é possível fazer um passeio guiado pela Rota do Caravaggio ou pelos arredores de Santa Teresa? A empresa Altas Trilhas oferece esse passeio, e os valores dependem da rota e tempo de duração. Para maiores informações, entrar em contato com o perfil @altastrilhas4x4 no Instagram.

02 - Rampa do Caravaggio: A Rampa do Caravaggio é um mirante com uma pista de voo livre localizada em um dos pontos mais altos de Santa Teresa, a 915 m acima do nível do mar, mais especificamente dentro do Circuito Caravaggio – uma estrada com diversos empreendimentos de gastronomia local. Do alto da rampa se vê diversas formações naturais de outras partes de cidades ao redor de Santa Teresa, como os pontões de Pancas e os Cinco Pontões, entre Laranja da Terra e Itaguaçu.

A Rampa do Caravaggio é uma propriedade particular – o local é administrado pela Escola de Voo Livre de Santa Teresa (Volare) – e, para acesso, é necessário pagar uma taxa simbólica de R$ 5 por pessoa (valor em abril de 2022). Funciona diariamente das 08h às 17h. Para agendar passeios de parapente: (27) 9-9848-6734 e (27) 9-9815-5674.

03 - Museu de Biologia Professor Melo Leitão: Localizado bem no centro de Santa Teresa e com entrada gratuita, o Museu de Biologia Professor Melo Leitão foi criado em 1949 e possui uma imensa área verde preservada, uma floresta com córrego, árvores e flores de espécies variadas, áreas com animais como macacos, tartarugas, aves e répteis e uma charmosa varanda para observação de colibris. Abre de terça a domingo, das 08h às 17h.

04 - Galeria Cultural Virgínia Gasparini Tamanini: Centro Cultural composto por três pavimentos: no primeiro pavimento, a Galeria do Artesanato e da Agroindústria, administrada pela Associação de Produtores de Artesanato e da Agroindústria de Santa Teresa; no segundo pavimento, o Museu da Cultura e Imigração Italiana em Santa Teresa e no terceiro pavimento, o Centro de Convivência do Idoso. Um ótimo lugar para adquirir artesanato local e produtos do agroturismo de Santa Teresa. Abre diariamente das 08h às 17h e fica no Centro de Santa Teresa.