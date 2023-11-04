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Guia Capixaba

O que fazer na Grande Vitória em dias chuvosos

Saiba que nos dias chuvosos os municípios da Grande Vitória também têm muitas opções de lazer para oferecer

Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 11:02

Publicado em 

04 nov 2023 às 11:02
Casa da Memória
Casa da Memória de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo é realmente um paraíso para os fãs de um pé na areia. Só aqui na região metropolitana, são varias as opções de praias e ilhas para aproveitar o calor. Mas, quando os dias chuvosos chegam, os municípios da Grande Vitória também tem muitas opções de lazer para oferecer. Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte compartilha dicas do que fazer na Grande Vitória quando o tempo é tomado por nuvens e chuva. Separa a sombrinha e ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 04-11-23
OS 05 LUGARES PARA TURISTAR EM DIAS DE CHUVA DA GIOVANA DUARTE:
Palácio Anchieta, no Centro de Vitória
  • A visita ao Palácio Anchieta dura cerca de 01 hora, é gratuita e acompanhada por guias, que contam toda a parte histórica e mostram todos os espaços como as ruínas da antiga Igreja de São Tiago, a sala onde está o túmulo do Padre José de Anchieta e o Gabinete do Governador (este só pode ser visitado nos finais de semana).
  • Funciona de terça a sexta das 09h às 17h e sábados, domingos e feriados de 09h às 16h.
Museu Solar Monjardim em Jucutuquara, Vitória
  • Localizado em uma área muito bonita e arborizada, o Museu Solar Monjardim guarda muito da história da nossa capital como os canhões utilizados na conquista de colônias na África, Ásia e Américas entre os Séculos XVII e XIX, móveis do começo do século XIX e arte sacra. A entrada é gratuita e há guias disponíveis.
  • Funciona de terça a sexta de 09h às 16h30 e sábados, domingos e feriados de 13h às 17h.
Espaço Baleia Jubarte, na Praça do Papa em Vitória
  • Situado numa das mais belas áreas frente ao mar da capital capixaba, o Espaço Baleia Jubarte Vitória conta com espaço interpretativo interno e externo com réplicas e painéis, auditório e um espaço cultural para exposições temporárias.
  • O ingresso sai a R$ 10 e funciona de de terça a domingo, de 10h às 16h.
Casa da Memória na Prainha, em Vila Velha
  • A Casa da Memória possui um rico acervo com toda a história da colonização do Espírito Santo, além de exposições de arte, as estátuas de Vasco Fernandes Coutinho e Luiza Grimaldi e o Bonde 42, inaugurado em 1912.
  • A entrada é gratuita e abre de terça a domingo, de 10h às 16h
Casa de Pedra em Jacaraípe, Serra
  • Criação do artista plástico Neusso Ribeiro, a Casa de Pedra é uma galeria de arte completamente construída pelas mãos do artista com troncos, pedras e materiais que foram para o lixo e foram reaproveitados. É uma visita interessante e exótica. O artista cobra o mínimo de R$ 5 pela visita, mas cada visitante contribui conforme puder para valorizar o incrível trabalho que ele realiza.
  • Para chegar, seguir pela ES-010 em direção à Nova Almeida. Ao chegar em Jacaraípe, observar as placas que orientam a entrada à esquerda, sentido Nova Almeida. A Casa de Pedra fica no final do morro.
  • Abre diariamente de 08h às 16h.

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