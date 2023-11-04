O que fazer na Grande Vitória em dias chuvosos

O Espírito Santo é realmente um paraíso para os fãs de um pé na areia. Só aqui na região metropolitana, são varias as opções de praias e ilhas para aproveitar o calor. Mas, quando os dias chuvosos chegam, os municípios da Grande Vitória também tem muitas opções de lazer para oferecer. Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte compartilha dicas do que fazer na Grande Vitória quando o tempo é tomado por nuvens e chuva. Separa a sombrinha e ouça a conversa completa!