O que fazer na Grande Vitória em dias chuvosos

O Espírito Santo é realmente um paraíso para os fãs de um pé na areia. Só aqui na região metropolitana, são varias as opções de praias e ilhas para aproveitar o calor. Mas, quando os dias chuvosos chegam, os municípios da Grande Vitória também tem muitas opções de lazer para oferecer. Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte compartilha dicas do que fazer na Grande Vitória quando o tempo é tomado por nuvens e chuva. Separa a sombrinha e ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 04-11-23
OS 05 LUGARES PARA TURISTAR EM DIAS DE CHUVA DA GIOVANA DUARTE:
Palácio Anchieta, no Centro de Vitória
- A visita ao Palácio Anchieta dura cerca de 01 hora, é gratuita e acompanhada por guias, que contam toda a parte histórica e mostram todos os espaços como as ruínas da antiga Igreja de São Tiago, a sala onde está o túmulo do Padre José de Anchieta e o Gabinete do Governador (este só pode ser visitado nos finais de semana).
- Funciona de terça a sexta das 09h às 17h e sábados, domingos e feriados de 09h às 16h.
Museu Solar Monjardim em Jucutuquara, Vitória
- Localizado em uma área muito bonita e arborizada, o Museu Solar Monjardim guarda muito da história da nossa capital como os canhões utilizados na conquista de colônias na África, Ásia e Américas entre os Séculos XVII e XIX, móveis do começo do século XIX e arte sacra. A entrada é gratuita e há guias disponíveis.
- Funciona de terça a sexta de 09h às 16h30 e sábados, domingos e feriados de 13h às 17h.
Espaço Baleia Jubarte, na Praça do Papa em Vitória
- Situado numa das mais belas áreas frente ao mar da capital capixaba, o Espaço Baleia Jubarte Vitória conta com espaço interpretativo interno e externo com réplicas e painéis, auditório e um espaço cultural para exposições temporárias.
- O ingresso sai a R$ 10 e funciona de de terça a domingo, de 10h às 16h.
Casa da Memória na Prainha, em Vila Velha
- A Casa da Memória possui um rico acervo com toda a história da colonização do Espírito Santo, além de exposições de arte, as estátuas de Vasco Fernandes Coutinho e Luiza Grimaldi e o Bonde 42, inaugurado em 1912.
- A entrada é gratuita e abre de terça a domingo, de 10h às 16h
Casa de Pedra em Jacaraípe, Serra
- Criação do artista plástico Neusso Ribeiro, a Casa de Pedra é uma galeria de arte completamente construída pelas mãos do artista com troncos, pedras e materiais que foram para o lixo e foram reaproveitados. É uma visita interessante e exótica. O artista cobra o mínimo de R$ 5 pela visita, mas cada visitante contribui conforme puder para valorizar o incrível trabalho que ele realiza.
- Para chegar, seguir pela ES-010 em direção à Nova Almeida. Ao chegar em Jacaraípe, observar as placas que orientam a entrada à esquerda, sentido Nova Almeida. A Casa de Pedra fica no final do morro.
- Abre diariamente de 08h às 16h.