O que fazer de graça pela cidade de Vitória

Na última semana falamos sobre dicas de passeios pela capital Vitória, a principal porta de entrada para os turistas que vem visitar o Espírito Santo. Como temos tantas opções legais e gratuitas, resolvemos ampliar esta edição com mais sugestões da comentarista Giovana Duarte.
GUIA CAPIXABA - 15-02-25
Parque Botânico em Jardim Camburi
Aberto de terça a domingo de 08h as 17h com trilhas, meliponário e área para piquenique, o Parque Botânico em Jardim Camburi é um espaço de lazer e convivência com a natureza, composto por 33 hectares de Mata Atlântica. São mais de 140 espécies de árvores e espécies da fauna como aves migratórias, lontras e jacarés de papo amarelo. Possui ainda um Jardim Sensorial e um belíssimo Orquidário. Fica localizado na Av dos Expedicionarios s/nº em Jardim Camburi e a entrada é gratuita.
Parque da Fonte Grande, em Grande Vitória
Localizado no coração do Maciço Central de Vitória, o Parque da Fonte Grande é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por Lei em área urbana do país. Sua área equivale a cerca de 218 campos de futebol, e seu ponto culminante atinge quase 309 metros. Com localização e paisagens privilegiadas, a região possui trilhas, nascentes e mirantes naturais, que proporcionam espetaculares e múltiplas visões de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. Conta com infraestrutura, segurança 24h e estacionamento. Abre de terça a domingo, inclusive feriados, das 8 às 17h e seu acesso com entrada gratuita é realizado pela guarita Tião Sá, através da Rodovia Serafim Derenzi no bairro Grande Vitória.
Curva da Jurema
Além da praia com águas calmas e a possibilidade de prática de esportes, como vôlei de praia, remo e caiaque, oferece opções de restaurantes tradicionais e mais recentes com café da manhã, brunch, almoço e jantar. Fica ao lado do Shopping Vitória, no acesso para a Iha do Boi.
Parque Pedra da Cebola, em Mata da Praia
O Parque Pedra da Cebola possui exemplares de Mata de Restinga e de Mata Atlântica e vegetação rupestre nativa do local, que abrigam pequenos répteis e aves. Com área superior a 100.000 m², o parque também conta com jardim oriental e um mirante, com vista para a parte do Maciço Central, o Porto de Tubarão e o Morro do Mestre Álvaro, localizado na Serra. Um ótimo lugar para fazer piquenique e relaxar. Fica entre as Ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e Av. Fernando Ferrari e é aberto todos os dias, das 5h às 22 horas.