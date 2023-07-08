O mundo na Grande Vitória: dicas de restaurantes internacionais para conhecer!

Ouça as sugestões da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 11:03

Los Chicos, na Mata da Praia
Los Chicos, na Mata da Praia Crédito: Mesa pra Dois/Divulgação
Na última edição do “Guia Capixaba”, a comentarista Giovana Duarte trouxe dicas de culinárias típicas regionais do Brasil que podemos conhecer na Grande Vitória. Desta vez, o destaque é a culinária internacional! Conheça lugares que permitem uma “viagem” por meio da gastronomia.
CBN - Guia Capixaba - 08-07-23.mp3
05 RESTAURANTES INTERNACIONAIS NA GRANDE VITÓRIA
GASTRONOMIA GREGA
O Allas Restaurante oferece uma autêntica culinária grega tradicional como o Psomaki (uma bruschetta com pimentão vermelho), Taramosalata (mousse de ovas de peixe) e Soutzoukakia (charutos de carne bovina). Abre de terça a sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h e fica na Rua da Grécia nº 228 em Santa Luíza, Vitória.
GASTRONOMIA ÁRABE
A culinária árabe, especificamente a sírio-libanesa, tem endereço certo em Vitória. Trata-se do restaurante Empório Árabe, que desde dezembro de 1986 está no mercado capixaba. Desde 2002 o Empório Árabe funciona no bairro Praia do Suá, onde ainda é comercializado os produtos da culinária árabe como grãos, triguilho, lentilha e temperos. Abre de segunda a sexta das 09h30 às 18h e sábado das 09h30 às 15h. Fica na Rua Dukla de Aguiar nº 187 na Praia do Suá.
GASTRONOMIA ARGENTINA
Em Buenos Aires, Guarapari, o Caminito Cocina traz uma seleção de carnes na brasa e vinhos argentinos, além das clássicas empanadas. A casa tem uma vista lindíssima, aliás. Abre de quinta a domingo, das 11h às 17h.
GASTRONOMIA MEXICANA
Na Mata da Praia em Vitória o Los Chicos é endereço certo quando se trata de comida mexicana. Destaque para o Menu Degustacion às quartas, com 3 atos e vários pratos da culinária mexicana. Abre de terça a domingo das 18h30 às 23h. Fica na Av. Desembargador Dermeval Lyrio nº 56 na Mata da Praia, Vitória.
GASTRONOMIA PORTUGUESA
A Casa Portuguesa, na Praia do Canto, oferece pratos portugueses clássicos com bacalhau e polvo e pratos pouco conhecidos, como a moela estufada. È um restaurante novo, abriu esse ano, mas que já está fazendo o maior sucesso. Abre para almoço de sexta a domingo das 12h às 16h e para jantar de terça a sábado das 18h às 00h. Fica na Rua Joaquim Lírio nº 240, Loja 2, Praia do Canto.

