"O meu cantinho favorito é..." Os lugares do ES que encantam e surpreendem!

Nesta edição do "Guia Capixaba", o desafio para a comentarista Giovana Duarte foi elencar, e detalhar, o lugar do Espírito Santo que ela mais gostou de conhecer. Sabe aquele lugar que surpreende e fica na memória afetiva? Desafio dado, a comentarista elenca a Vila de Regência para o quadro de hoje. Que tal conhecer o que tem por lá? "O Espírito Santo é um estado cheio de lugares incríveis e nessas minhas andanças pelo estado já me encantei por muitos destes lugares. Ainda faltam vários para conhecer, mais o que mais gostei de conhecer, inclusive nesse ano, foi a Vila de Regência, localizada na cidade de Linhares, no norte do Estado", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 20-04-24