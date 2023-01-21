O amor está no ar! 5 destinos românticos para se conhecer no ES

Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Pedro Cunha

Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte, embalado num clima de amor, traz cinco dicas de destinos românticos para se conhecer no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!

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O ROTEIRO DA GIOVANA :

1 . Pedra Azul: A região de Pedra Azul é o primeiro destino romântico que vem à cabeça de qualquer capixaba. Com ótimas opções de hospedagens românticas (como a Pousada Rabo do Lagarto e a Villa Orgânica Domaine, além do Meu Ônibus Azul e o Glamping Pedra Azul, um acampamento de luxo) possui restaurantes, cafeterias e bistrôs que oferecem uma experiência sensorial aos casais. Destaco: Quinta dos Manacás (possui menu degustação), Restaurante Lago Negro e Chocolate Ocakau. Para passear, recomendo o Lavandário Pedra Azul e as piscinas naturais do Parque Estadual de Pedra Azul.

2. Santa Teresa: Santa Teresa possui lugares especiais para celebrar o amor. Destaco a Pousada e SPA Vale dos Pássaros, que além depossuir um charmoso restaurante também SPA, Ofurô a dois e mimos para os hóspedes nos quartos. Outra ótima opção é a Pousada São Lourenço, com cabanas rústicas e bangalôs. Para jantar romântico recomento o Giardino e o Restaurante Café Haus, com um clima mais aconchegante. Para passear, recomendo todo o Circuito Caravaggio com opões como a Casa dos Espumantes, Dona Maria Café Empório e a Rampa do Caravaggio.

3. Itaúnas: O forró de Itaúnas é um convite a uma viagem romântica pra quem curte pé na areia, e a Vila possui opções de hospedagem e gastronomia bem bacanas pra quem quiser um momento a dois. Além do próprio Parque Estadual, com suas dunas, as pousadas Casa de Praia e Buriti transmitem em suas acomodações o clima rústico de Itaúnas. Entre as opções de Gastronomia indico o Restaurante Flor de Mandacaru e o La Bonita.

4. Iriri: O mar azul de Iriri é o cenário perfeito para uma viagem romântica. Além de passeios de lancha para a Ilha dos Cabritos com o Capitão Grillo, o Hotel Espadarte é referência em viagens de lua de mel, e o Solar da Praia é uma pousada super charmosa com um ótimo restaurante comandado pela chef Julia Faria, do DaJu Bistrô em Vitória.