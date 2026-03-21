- No clima de Roberto Carlos: as opções de turismo em Cachoeiro de Itapemirim

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, está em contagem regressiva para a comemoração do seu aniversariante mais famoso. E dessa vez com a participação dele próprio: o cantor Roberto Carlos fará um show no Parque de Exposições de Cachoeiro, no dia 19 de abril, no domingo, às 20h, data do seu aniversário. Uma ótima oportunidade de explorar o turismo na cidade e conhecer cantinhos especiais como o Pico do Itabira, o distrito de São Vicente e o ar bucólico de Burarama. Nesta edição do Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz dicas do que fazer na cidade. Ouça a conversa completa!