Natureza e diversão: dicas de lugares para acampar pelo ES

Barraca, acampamento Crédito: Pixabay

É hora de acampar! Nada melhor que uma conexão profunda com a natureza, concorda? Uma experiência de imersão completa é o camping, uma opção de hospedagem ao ar livre com baixo custo e muita liberdade e aventura. Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte indica cinco lugares que são referência em camping no Espírito Santo. Vamos a eles:

1) Camping Siri em Marataízes: Maior camping de praia do Brasil há mais de 40 anos, o Camping do Siri em Marataízes oferece excelente infraestrutura de hospedagem para barracas, motor-homes e trailers. Também oferece chalezinhos de madeira rústica, além de pousada familiar. Além de recreação infantil no verão, possui tirolesa, arvorismo, restaurante e pizzaria. Fica aberto durante o ano todo, e para saber mais informações é só acessar https://campingdosiri.com

2) Sítio Cantinho do Céu em Pancas: Pra quem prefere uma experiência mais rústica o Sítio Cantinho do Céu em Pancas oferece uma grande área de camping entre árvores com espaço coletivo, além de chalés. Além da vista para a famosa Pedra do Camelo, onde é possível realizar alpinismo, escalada ou voos livres de parapente, há trilhas ecológicas a disposição. Para mais informações, o perfil no Instagram é @sitiocantinhodoceupancas

3) Camping Casarão, em Anchieta: Outra área de camping com uma pegada rural, que inclusive possui uma casa centenária como ponto de apoio, é o Camping Casarão na comunidade de Belo Horizonte, no interior de Anchieta. O local é rodeado por natureza, com um belo lago e muita tranquilidade. Para maiores informações, o perfil no Instagram é @camping.casarao

4) Camping Dunas de Itaúnas, em Itaúnas – Conceição da Barra: A possibilidade de alugar uma barraca estruturada (com colchão, piso térmico, organizador de objetos e gancho para luz) é o grande diferencial do Camping Dunas de Itaúnas. Uma ótima opção pra quem deseja viver a experiência do acampamento, mas não possui barraca própria. Para maiores informações é só acessar o site https://www.campingdunas.com.br

5) Capuba Camping em Jacaraípe, Serra: Além de uma boa infraestrutura de hospedagem para barracas, motor-homes e trailers, o Capuba Camping também oferece acomodações em chalés e suítes até 04 pessoas. Fica em frente ao mar de Jacaraípe, rodeado por ótimos restaurantes. Para maiores informações, o perfil no Instagram é @capuba.camping.