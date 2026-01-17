Não é só praia: três dicas de passeios ao ar livre para curtir o verão

Nesta edição do Guia Capixaba, com a comentarista Giovana Duarte, vai a dica: o verão não é só praia! A comentarista destaca que temos vários cantinhos na Grande Vitória com muito verde e ar livre para aproveitar a brisa da estação mais quente do ano, no verão. Vamos a algumas dicas:
- Em Guarapari: Parque Natural Municipal Morro da Pescaria
Localizado ao final da Praia do Morro e com 73 hectares de Mata Atlântica, possui uma trilha segura de 1 km. O percurso completo tem duração de 01 hora considerando o trajeto "ida e volta", com acesso a três belas praias: Areia Vermelha, Ponta Sul e como ponto principal e ao final da trilha, a do Ermitão.
É cobrada uma pequena taxa de R$ 5,00 por pessoa para ter acesso a trilha, com bebedouro e banheiros na unidade administrativa. O funcionamento do Parque é de 07h às 16h para a entrada na trilha, todos os dias da semana.
- Em Vila Velha: Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira
Com área total de 161,86 hectares, localiza-se no bairro Glória em Vila Velha, às margens da baía de Vitória, na foz do rio Aribiri. Possui fragmentos da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados tais como o brejo e o manguezal na foz do rio Aribiri, formando um conjunto paisagístico. Pode-se encontrar na vegetação cactos, gravatás, aroeiras, embaúbas, ipês, orquídeas e bromélias.
Possui sede administrativa com centro de vivências, bebedouros, banheiros, sistema de trilhas, mirantes naturais, área de manguezal e variada fauna e flora. Recebe visitantes diariamente, que são acompanhados por monitores. O agendamento de visitas monitoradas pode ser realizado pelo telefone (27) 3149-7271 e a entrada é gratuita, de terça a domingo das 08h às 17h, com entrada até as 16h.
- Em Vitória: Parque Estadual da Fonte Grande
Está localizado no "coração" do Maciço Central de Vitória e é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por Lei em área urbana do país. Oferece trilhas na Mata Atlântica, mirantes com vistas panorâmicas da Grande Vitória (Baía, Vila Velha, Serra, Cariacica, Convento da Penha), nascentes (Campinho, Mangueiras) e infraestrutura como Centro de Educação Ambiental, bebedouros, banheiros e estacionamento, sendo um refúgio para contato com a natureza, observação de aves e o pôr do sol. Abre de terça a domingo e feriados, de 08h às 17h30 com entrada gratuita.