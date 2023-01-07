Na temporada de verão, 5 passeios náuticos para fazer no ES!

Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte nos traz dicas de passeios náuticos para fazer no Espírito Santo durante a temporada de verão. Mas já vale a observação. Fazer passeio de barco, por exemplo, pode ser uma atividade prazerosa, mas seu passeio marítimo deve ser seguro e orientações de segurança devem ser observadas. Entre elas, certificar-se de que o condutor é habilitado para o transporte marítimo. Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 07-01-23
AS DICAS DA GIOVANA:
- 1. Capitão Grilo ES: Agência de Turismo Aquaviário que realiza passeios de lancha pelas praias de Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta. Os valores variam por rota: o roteiro pela Ilha de Vitória, por exemplo, fica R$ 159 por pessoa (cerca de 5 horas de duração). Telefone para contato: (27) 99833-5447
- 2. Passeio de Barco pelo Rio Benevente, Manguezal e Ruínas de Salinas em Anchieta: Em Anchieta, na Colônia de Pesca (Ancoradouro da Praça dos Imigrantes - próximo ao Santuário Nacional José de Anchieta) saem vários barcos que fazem passeios pelo Rio Benevente, Manguezal e Ruínas de Salinas. Os passeios duram cerca de 03 horas, e é importante levar repelente por causa das Ruínas de Salinas.
- 3. Passeio de Escuna para a Ilha dos Franceses em Itapemirim: Na orla de Itaoca há várias escunas que realizam passeios para a Ilha dos Franceses, a 4 km da praia. O desembarque é feito em frente à Pedra do Pescador, onde os barcos ficam atracados e os turistas podem tomar banho e mergulhar. O ingresso à ilha é proibido, pois a área é monitorada pela Marinha do Brasil. Os passeios duram cerca de 1h40, e algumas embarcações possuem serviço de bordo. Valores entre R$ 30 e R$ 50 por pessoa. Indicação: Escuna Leid’Ana.
- 4. Passeio de Escuna pelo Rio Piraquê-Açu em Aracruz: As embarcações partem do cais do Pontal do Piraquê-Açu em Santa Cruz e navegam pelo rio margeado por manguezais, Mata Atlântica e formações rochosas. O passeio dura cerca de 02 horas e a parada no flutuante dura cerca de 01 hora, para que o turista possa mergulhar no rio e apreciar a paisagem. Fica cerca de R$ 40 por pessoa. Indicação: @naujubarte e @princesinhadomarescuna
- 5. Ilhas Tour: Aluguéis e Passeios de Lancha com vários roteiros entre Vitória e Vila Velha, com diferenciais como passeios só para casais, pôr do sol no Canal de Vitória, Ilhas Itatiaia. Perfil: @ilhastour