Na estrada: dicas de destinos nas férias para ir de ônibus no ES!

Na última edição do Guia Capixaba, com a comentarista Giovana Duarte, a ouvinte Alessandra sugeriu dicas de roteiros nas férias que dê para ir de ônibus. A comentarista separou três destinos que por serem pequenos, dá para chegar de ônibus e aproveitar bastante. Vamos as dicas!
Guia Capixaba - 29-11-25
- Três destinos capixabas para ir de ônibus nas férias!
Saindo de Vitória, a melhor opção é ir para Linhares, com ônibus em vários horários pela viação Águia Branca, e de lá para Regência, com ônibus da viação Unimar às 06h, 11h30, 15h e 18h. No retorno, Regência x Linhares, os horários são às 06h, 07h40, 13h10 e 17h30. Por lá é possível fazer uma aula de confecção de casaca e sair com sua própria casaca personalizada (@atelieorelhadepau – cerca de R$ 90 a aula), fazer um passeio pelo Rio Doce (Seu Preto - @regencia_turismo – cerca de R$ 30 por pessoa) e aproveitar os ótimos restaurantes, como o Carebão e Raízes Restobar (comida mexicana). Sem falar nas ondas pra quem curte surf, o Projeto Tamar e o Museu de Regência, que conta a história do Caboclo Bernardo. Tudo a pé, pois a vila é pequena.
2. Itaúnas, Conceição da Barra
Saindo de Vitória, a melhor opção é ir para Conceição da Barra. Saindo de Conceição da Barra, a linha Conceição da Barra x Itaúnas da Viação Mar Aberto tem horários às 07h, 12h30 e 15h30 e no retorno às 08h, 13h30 e 16h30. Por lá é possível aproveitar as dunas do Parque Estadual Itaúnas, dançar forró na rua principal nos points do forró como o Forró da Padaria e assistir uma apresentação de Jongo, manifestação cultural que acontece na pracinha em frente a Igreja de São Sebastião.
3. Iriri, Anchieta
Saindo de Vitória, a linha Vitória x Iriri da viação Planeta tem 11 horários de saída entre 06h e 20h. Por lá, além das praias belíssimas, a vila é um charme e possui ótimos restaurantes e bares, além de artesanato local.