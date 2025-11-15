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Guia Capixaba

Menos agitação e mais tranquilidade: destinos para o fim de ano do ES!

Acompanhe as sugestões da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 15 de Novembro de 2025 às 10:47

Publicado em 

15 nov 2025 às 10:47
Cidade de Venda Nova do Imigrante, que registrou baixas temperaturas nesta sexta-feira (26)
Cidade de Venda Nova do Imigrante Crédito: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
Na semana passada, a comentarista Giovana Duarte, no Guia Capixaba, falou sobre Regência em Linhares, Aracruz e Iriri, em Anchieta. Nesta edição do quadro, dando continuidade às dicas para você aproveitar o verão e planejar seu final de ano, hoje vamos viajar pelo interior do estado, com ótimas opções pra quem gosta de menos agitação e mais tranquilidade. Ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 8.24s - 15-11-25.mp3
  • 1. Vargem Alta
    Conhecida como “a Suíça Capixaba” por seu clima ameno e paisagens belíssimas em seu relevo, Vargem Alta é um destino tranquilo e com muitas opções de gastronomia e lazer. Recomendo o Refúgio Richimond para as festas de final de ano e onde passei alguns Revellions, que é uma hospedagem no meio da mata com cachoeira, spa, piscina e café colonial incluído na diária, além de cardápio de almoço com um ótimo custo-benefício. Para se refrescar, a Cachoeira do Caiado e Cachoeira da Concórdia são ótimas opções de passeio.

  • 2. Domingos Martins
    Além da magia do Brilho de Natal, cuja abertura acontece dia 28 de novembro na Praça Dr. Arthur Gerhardt, Domingos Martins costuma ter eventos especiais no verão como a Sommerfest (entre 31 de janeiro e 02 de fevereiro). Além dos eventos a cidade, com seu clima mais ameno, de montanhas, oferece ótimas opções gastronômicas, artesanato local e passeios como o BioParque das na Rota dos Ipês e Colheita de Morangos, em Pedra Azul.

  • 3. Venda Nova do Imigrante
    A capital nacional do agroturismo oferece turismo de experiência, cultura, história e boa gastronomia, além de opções para se refrescar como a Cachoeira Alto da Bananeira e a Cachoeira do Figueira, com espaços para banho e piquenique. O site http://descubravendanova.es.gov.br é super bem estruturado e traz inúmeras opções de hospedagem, restaurantes, cafeterias e agroturismo.

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