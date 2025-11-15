Menos agitação e mais tranquilidade: destinos para o fim de ano do ES!

Na semana passada, a comentarista Giovana Duarte, no Guia Capixaba, falou sobre Regência em Linhares, Aracruz e Iriri, em Anchieta. Nesta edição do quadro, dando continuidade às dicas para você aproveitar o verão e planejar seu final de ano, hoje vamos viajar pelo interior do estado, com ótimas opções pra quem gosta de menos agitação e mais tranquilidade. Ouça a conversa completa!