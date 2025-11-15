Menos agitação e mais tranquilidade: destinos para o fim de ano do ES!

Na semana passada, a comentarista Giovana Duarte, no Guia Capixaba, falou sobre Regência em Linhares, Aracruz e Iriri, em Anchieta. Nesta edição do quadro, dando continuidade às dicas para você aproveitar o verão e planejar seu final de ano, hoje vamos viajar pelo interior do estado, com ótimas opções pra quem gosta de menos agitação e mais tranquilidade. Ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 8.24s - 15-11-25.mp3
- 1. Vargem Alta
Conhecida como “a Suíça Capixaba” por seu clima ameno e paisagens belíssimas em seu relevo, Vargem Alta é um destino tranquilo e com muitas opções de gastronomia e lazer. Recomendo o Refúgio Richimond para as festas de final de ano e onde passei alguns Revellions, que é uma hospedagem no meio da mata com cachoeira, spa, piscina e café colonial incluído na diária, além de cardápio de almoço com um ótimo custo-benefício. Para se refrescar, a Cachoeira do Caiado e Cachoeira da Concórdia são ótimas opções de passeio.
- 2. Domingos Martins
Além da magia do Brilho de Natal, cuja abertura acontece dia 28 de novembro na Praça Dr. Arthur Gerhardt, Domingos Martins costuma ter eventos especiais no verão como a Sommerfest (entre 31 de janeiro e 02 de fevereiro). Além dos eventos a cidade, com seu clima mais ameno, de montanhas, oferece ótimas opções gastronômicas, artesanato local e passeios como o BioParque das na Rota dos Ipês e Colheita de Morangos, em Pedra Azul.
- 3. Venda Nova do Imigrante
A capital nacional do agroturismo oferece turismo de experiência, cultura, história e boa gastronomia, além de opções para se refrescar como a Cachoeira Alto da Bananeira e a Cachoeira do Figueira, com espaços para banho e piquenique. O site http://descubravendanova.es.gov.br é super bem estruturado e traz inúmeras opções de hospedagem, restaurantes, cafeterias e agroturismo.