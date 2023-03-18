Memória e diversidade: conheça cinco sítios históricos para visitar no ES!

Circuito Três Santas: Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina Crédito: Divulgação

O Espírito Santo tem, hoje, cinco paisagens tombadas como Sítios Históricos pelo Conselho Estadual de Cultura. São todos eles regidos pela Lei 2.947, de 16 de dezembro de 1974, que dispõe sobre o que constitui o Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Espírito Santo. Os lugares congregam o tempo e a memória do estado, cujas origens remontam a diferentes raças e povos (indígenas, negros, brancos, orientais), diferentes bases econômicas, arquitetura e urbanismos diversos. É sobre esses destinos que a comentarista Giovana Duarte trata nessa edição do "Guia Capixaba". Ouça a conversa completa!

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- PORTO DE SÃO MATEUS (PELOURINHO)

A fundação do Porto de São Mateus remonta ao século 16 e se deu em meio a lutas entre portugueses e índios aymorés. Ao longo de sua história, assumiu ares das tradicionais praças portuárias de extração portuguesa, contribuindo para elevar a vila à condição de cidade em 1848. É desta época o casario local, registro da instalação, no porto, da aristocracia do lugar. Assim formou-se a praça local, que oficialmente se chama Graciano Neves, mas é conhecida como Largo do Chafariz.

Tendo preservado esse desenho de praça portuária, o Porto de São Mateus tem seu valor urbanístico, paisagístico e arquitetônico reconhecido graças a esta configuração. A arquitetura de seu casario remete ao sobrado português em terras brasileiras e conserva sua configuração de praça portuária e o seu conjunto arquitetônico em bom estado. É aberto para visitação permanentemente. Para chegar, na Rua Sete de Setembro, seguir as placas indicando o Sítio Histórico. Fui de táxi, mas pra quem preferir ir a pé há uma escadaria na Rua Mateus Antônio Matos que leva ao local

- ITAPINA, EM COLATINA

A 30km de Colatina está localizada a Vila de Itapina, onde fica a antiga vila comercial e ferroviária. Uma ponte inacabada se tornou o mirante da vila, que também abriga a pequena capela chamada de “Egreja de Sant’Antonio”. Um exemplo de casario antigo que conta muita história é a Casa da Parteira Perina Rongoni, que ajudou a dar a luz a um montão de crianças de Itapina. Destaca-se também o Museu Virgínia Tamanini, escritora e teatróloga nascida em Santa Teresa. A vila de Itapina desenvolveu-se às margens do Rio Doce na passagem do século 19 para o século 20 e se destacou como um dos locais de maior êxito no comércio de café no Espírito Santo.

- SÃO PEDRO DE ITABAPOANA, EM MIMOSO DO SUL

O sítio histórico de São Pedro de Itabapoana destaca-se por uma arquitetura que, embora não edificada em período colonial, guarda semelhanças com as construções daquele período em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Possui um portal de madeira e calçamento em pé de moleque, e preserva em seu traçado a característica de uma vila que se desenvolveu organicamente, pautada pelas condições naturais. Possui opções de hospedagem, antiquário e bistrô com opções de almoço e jantar.

- MUQUI

As origens de Muqui remontam a meados do século 19, quando se deu o desbravamento do território que hoje ocupa a cidade. Do antigo arraial, o lugar foi se desenvolvendo graças à implantação da estação ferroviária da Estrada de Ferro Leopoldina, inaugurada em 1902. Passou então Muqui a viver uma florescente economia cafeeira, nas décadas de 1920 e 1930. Da arquitetura desse período, resta ainda um significativo número de exemplares arquitetônicos, todos tombados como patrimônio histórico. A cidade possui um monumento natural – a Pedra do Dragão - um penedo que tem uma mancha que lembra a forma do animal mitológico. Há opções de hospedagem do tipo “cama e café” em vários sítios históricos, como o Sítio Recanto do Sabiá, o Solar do Lagarto e o Sítio Pé de Serra.

- SANTA LEOPOLDINA