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CBN Guia Capixaba

Maior mosteiro zen da América Latina completa 50 anos!

Saiba o que fazer por lá na participação da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 10:57

Publicado em 

31 ago 2024 às 10:57
Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, ES
Mosteiro Zen Vargem Crédito: Instagram/reprodução/@mosteirozen
O primeiro e maior mosteiro zen budista da América Latina fica aqui no Espírito Santo, em Ibiraçu, e está completando 50 anos. Muitos confundem o Mosteiro Zen com o Buda Gigante, mas apesar de estarem no mesmo local, são dois lugares diferentes. Para detalhar um pouco mais do que é possível fazer no Mosteiro, Giovana Duarte chega com dicas no quadro Guia Capixaba deste sábado (31). Ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - SEM VH - 16.09s - 31-08-24.mp3
Para chegar, saindo da Grande de Vitória, você pode ir de carro (cerca de 70km, uma hora e meia), de ônibus (todos os ônibus em direção às cidades do norte do estado que são do tipo “Parador” param relativamente perto) e até de trem (o Trem da Vale tem uma parada em Ibiraçu). Porém, para entrar no Mosteiro é somente de carro.
O Mosteiro só abre para visitação pública aos domingos, 08h em ponto. Mas não pode atrasar, pois a entrada é permitida até 09h . Para grupos de 10 ou mais pessoas é necessário entrar em contato através do Whatsapp (27) 99743-6285.
A entrada custa R$ 20 por pessoa (para manutenção da reserva florestal) e a permanência de visitantes é permitida até 12h. O pagamento deve ser realizado em dinheiro. Crianças menores de 10 anos não pagam entrada.
Em dias de chuva, o Mosteiro não recebe visitantes. Não pode entrar a pé e nem é permitida a entrada de pets.
A visitação ao Mosteiro inclui visita monitorada, prática de dança meditativa guiada pelos monges, oficina de zazen, passagem pelos 108 portais Torii (os portais vermelhos) para deixar as energias negativas pra trás e prova o Gengibirra, uma bebida gaseificada produzida pelos monges.
Para quem preferir uma experiência mais imersiva o Mosteiro oferece Retiros, cujas datas são disponibilizadas no site mosteirozen.com.br. O próximo Retiro está programado para novembro.

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