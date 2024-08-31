Maior mosteiro zen da América Latina completa 50 anos!

Mosteiro Zen Vargem Crédito: Instagram/reprodução/@mosteirozen

O primeiro e maior mosteiro zen budista da América Latina fica aqui no Espírito Santo, em Ibiraçu, e está completando 50 anos. Muitos confundem o Mosteiro Zen com o Buda Gigante, mas apesar de estarem no mesmo local, são dois lugares diferentes. Para detalhar um pouco mais do que é possível fazer no Mosteiro, Giovana Duarte chega com dicas no quadro Guia Capixaba deste sábado (31). Ouça a conversa completa!

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Para chegar, saindo da Grande de Vitória, você pode ir de carro (cerca de 70km, uma hora e meia), de ônibus (todos os ônibus em direção às cidades do norte do estado que são do tipo “Parador” param relativamente perto) e até de trem (o Trem da Vale tem uma parada em Ibiraçu). Porém, para entrar no Mosteiro é somente de carro.

O Mosteiro só abre para visitação pública aos domingos, 08h em ponto. Mas não pode atrasar, pois a entrada é permitida até 09h . Para grupos de 10 ou mais pessoas é necessário entrar em contato através do Whatsapp (27) 99743-6285.

A entrada custa R$ 20 por pessoa (para manutenção da reserva florestal) e a permanência de visitantes é permitida até 12h. O pagamento deve ser realizado em dinheiro. Crianças menores de 10 anos não pagam entrada.

Em dias de chuva, o Mosteiro não recebe visitantes. Não pode entrar a pé e nem é permitida a entrada de pets.

A visitação ao Mosteiro inclui visita monitorada, prática de dança meditativa guiada pelos monges, oficina de zazen, passagem pelos 108 portais Torii (os portais vermelhos) para deixar as energias negativas pra trás e prova o Gengibirra, uma bebida gaseificada produzida pelos monges.