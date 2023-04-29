"Made in ES": conheça opções de comidas de beira de estrada!

Comidas de BR Crédito: Reprodução I Montagem A Gazeta

Aperte os cintos e vamos pegar a estrada! Pastel com caldo de cana, pão com linguiça, salgados, doces, entre outras comidinhas, são possibilidades de serem consumidas às margens de BRs e vias estaduais pelo Espírito Santo. É sobre o assunto que a comentarista Giovana Duarte trata nesta edição do "Guia Capixaba". Para fazer aquele "pit stop", os restaurantes à beira das rodovias são mais do que lugares para matar a fome. Eles também ajudam a compor um roteiro repleto de memórias e sabores. Ouça a conversa completa!

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ROTEIRO

1) BR 101-Norte – Ibiraçu

Parada Ibiraçu: a lanchonete mais famosa de beira de estrada há 37 anos oferece o tradicional pastel com caldo de cana e também opções de cafeteria e restaurante, além de uma loja com doces artesanais, artesanato e conveniência. Um diferencial: os pastéis coloridos. Fica no KM 212,8 ao lado direito da BR 101 Norte (sentido Colatina). Funciona 24h por dia.

2) BR 259 - Colatina

Estação Lanchonete Baunilha: a caminho de Colatina, no norte do estado, a Estação Lanchonete Baunilha (ou Parada Baunilha) fica no charmoso distrito de mesmo nome. Oferece sucos, lanches, refeições e opções veganas. No cardápio, a papa e pamonha são imperdíveis. Possui área kids. Fica ao lado direito da rodovia, sentido Colatina. Abre diariamente das 08h às 20h.

3) BR 101 Sul – Guarapari

Casa da Figueira Café: cafeteria com bolos e tortas, pães, lanches, porções e cafés especiais, além de uma loja com produtos do agroturismo. Fica a 4km do Trevo de Guarapari, no lado direito da BR 101 (sentido Cachoeiro de Itapemirim). Abre de segunda a sexta das 07h30 às 19h e sábados, domingos e feriados das 07h30 às 20h.

4) Rodovia do Sol – Vila Velha

Capixaba Sim Senhor: além de empório com produtos do agroturismo capixaba e peças de artesãos capixabas, oferece um cardápio variado que vai desde pizzas a feijoada, e também opções veganas. Possui cafeteria, padaria e adega, sempre com prioridade para produtos capixabas. Fica no KM 20, anexo ao posto de combustível BR em Interlagos. Abre de segunda a domingo, das 09h às 20h.

5) BR 262 – Domingos Martins