Lugares 'Pet Friendly' para passear com seu cãozinho

pet friendly Crédito: Shutterstock

Cada vez mais temos lugares pelo ES para passear e aproveitar a companhia do nosso pet. Para tanto é necessário ter bom senso: manter sempre o pet junto a si pela coleira, levar recipiente para água e recolher imediatamente as necessidades do animal, caso aconteça. Vamos às dicas da comentarista Giovana Duarte.

Delícias da Tilápia, em Domingos Martins

Aberto de quinta a domingo, o Delícias da Tilápia possui pousada, piscina, parquinho, labirinto, pesca esportiva e e pesque&pague. Um ótimo lugar para passar o final de semana e que aceita a cia do seu bichinho. Fica no Circuito Turístico do Chapéu e para reservas basta entrar em contato através do perfil @deliciasdatilapia ou pelo telefone (27) 99917-1787

Bosque das Pedras, na Rota da Ferradura

Um espaço com muito verde, vista para a Pedra do Elefante e um cardápio com pratos e petiscos, além de cafeteria e bistrô. Fica em Buenos Aires, Guarapari, e abre de quinta a domingo de 11h30 às 18h

Reserva do Gerente, na Rodovia do Sol

Além de restaurante, cervejaria artesanal, cachaçaria e lojinha com produtos da região, possui um bonito espaço verde com lagoa, playground e capelinha, além de uma vasta programação de música ao vivo nos finais de semana. Fica na Rodovia do Sol, Km 28 no Recanto da Sereia e abre todos os dias de 08h às 17h. O restaurante abre aos sábados e domingos, de 08h às 17h.

Fiore di Laranja Lima, em Venda Nova do Imigrante

Um lugar lindíssimo com um amplo espaço verde, café colonial, redes, drinks autorais e ambientes aconchegantes: o Fiori di Laranja Lima fica a 12km do centro de Venda Nova do Imigrante e oferece experiências como o chá sensorial e plena integração à natureza. Abre para café colonial aos sábados de 15h às 17h e para almoço aos domingos, de 11h às 14h30