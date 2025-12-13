Lugares para se encantar com o brilho do Natal

- A época mais lúdica e iluminada do ano já está entre nós!E as cidades capixabas estão lindas, esperando sua visita para perpetuar a magia do Natal. Confira:

1 - Santa Teresa



O Natal 2025 em Santa Teresa é celebrado com o evento "Buon Natale Santa Teresa", parte dos "Encantos de Natal", com programação que vai até janeiro. A saída do Papai Noel acontece hoje, às 19h, na Praça Augusto Ruschi; na Casa do Papai Noel, na Praça Central de Eventos, até dia 21 tem programação especial e atividades diárias. Já no dia 20/12 a Banda de Música da Polícia Militar se apresenta no Parque de Exposições. Além disso, a programação cultural inclui shows, apresentações do Coral Trentino e feirinhas gastronômicas.





2 - Serra

Na Serra o Natal 2025 conta com a programação "Natal Serra+ Iluminada" que já começou com a inauguração de vilas e luzes em diversos pontos como o Parque da Cidade, Praça da Igreja (Serra Sede) e Jacaraípe, com atrações como túneis de luzes, árvores gigantes, Vila do Papai Noel, roda-gigante e apresentações culturais, funcionando até dia 06 de janeiro.





3 - Vila Velha



A grande atração do Natal em Vila Velha é a Vila Natalina, na Prainha. A estrutura, que neste ano substitui a tradicional Casa do Papai Noel por um Castelo de dois pavimentos e oito metros de altura, integra um projeto mais amplo com três eixos de atividades: a Vila Natalina, a programação cultural no parque e as apresentações em dezenas de praças do município. O espaço conta Vila Gastronômica, parque de diversões com 07 brinquedos (carrossel veneziano, roda-gigante, escorregador gigante, twister, trenzinho com trilhos, montanha russa e expresso polar), Espaço Arte (dedicado a oficinas criativas e contação de histórias) além das árvores natalinas produzidas por escolas públicas e particulares.





4 - Guarapari

Guarapari inaugurou sua primeira Vila Natalina com muita festa e expectativa na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro, entre as praias da Areia Preta e das Castanheiras. A decoração conta com Árvore de Natal, presépio, casa e trenó do Papai Noel, balão, presentes e renas iluminadas. Além da Vila Natalina no Centro, outros pontos da cidade também receberam decoração especial: a Praça Paris na Praia do Morro (próxima ao antigo Shopping Paris) ganhou árvore, luzes e diversos enfeites natalinos. Já a Praça de Muquiçaba foi decorada com uma grande árvore, corações iluminados e ornamentos temáticos.