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Lugares para conhecer em Divino de São Lourenço

Acompanhe as sugestões da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 23 de Agosto de 2025 às 10:52

Publicado em 

23 ago 2025 às 10:52
Turismo em Divino de São Lourenço
Turismo em Divino de São Lourenço Crédito: Giovana Duarte
Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte apresenta um tesouro do Espírito Santo: Divino de São Lourenço. Seja para quem busca sossego em meio à natureza ou para quem não dispensa um bom café, o local é um ótimo destino! Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 23-08-25
Lugares para conhecer em Divino de São Lourenço
Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, é conhecida por seu clima tranquilo, cachoeiras e por ter a 2ª Rua Mais Legal do Espírito Santo, eleita pelos leitores de A Gazeta e pelo Programa Em Movimento. É de lá também o Melhor Café do Brasil em 2024 segundo o Prêmio Coffee of the Year, que premiou o café arábica do Sítio Campo Azul, por onde começamos nosso roteiro:
  • Cafeteria Campo Azul: um cantinho antes da chegada da vila, com vários métodos de filtragem e um bolo de milho sensacional. A cafeteria da família do Sr. Paulo é um charme, com um deck com vista para as árvores, onde podemos observar vários tipos de pássaros. A chegada fica a cerca de 1km da entrada da vila, numa estrada de terra à direita, e a cafeteria abre diariamente das 08h30 às 18h.
  • Cachoeira do Granito: com infraestrutura para piquenique, a Cachoeira do Granito possui uma queda d’água pequena, que forma poços cristalinos entre as pedras. A taxa de manutenção fica a R$ 10 e abre diariamente das 08h às 17h. Fica na localidade de Limo Verde, antes da chegada a Patrimônio da Penha.
  • Jardim de Gaia: um verdadeiro tesouro em Divino de São Lourenço, o Jardim de Gaia é um parque ambiental com espaço de lazer estruturado com cachoeiras, deck, redário, trilha, bosques espaço para piquenique e banheiros. Possui também cavernas e o famoso Poço Nego, além de lagos rodeados por cristais naturais. Fica no distrito de Limo Verde e abre apenas com agendamento prévio através do tele (28) 99918-1217

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