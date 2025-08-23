Lugares para conhecer em Divino de São Lourenço

Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, é conhecida por seu clima tranquilo, cachoeiras e por ter a 2ª Rua Mais Legal do Espírito Santo, eleita pelos leitores de A Gazeta e pelo Programa Em Movimento. É de lá também o Melhor Café do Brasil em 2024 segundo o Prêmio Coffee of the Year, que premiou o café arábica do Sítio Campo Azul, por onde começamos nosso roteiro: