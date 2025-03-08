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Lugares para aproveitar o Dia Internacional da Mulher

Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 08 de Março de 2025 às 11:06

Publicado em 

08 mar 2025 às 11:06
O chá de gengibre ajuda na desintoxicação do organismo (Imagem: Rui Elena | Shutterstock)
[Edicase]O chá de gengibre ajuda na desintoxicação do organismo (Imagem: Rui Elena | Shutterstock) Crédito: Imagem: Rui Elena | Shutterstock
Neste sábado (08) é comemorado o Dia Internacional da Mulher e nossas dicas são lugares comandados por mulheres para que você possa aproveitar o seu dia e relaxar, seja em uma banheira de espuma ou em uma cafeteria instagramável. O importante é tirar esse dia para você e comemorar sua força, determinação e suas conquistas! Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte. 
CBN - GUIA CAPIXABA - 10.08s - 08-03-25.mp3
MIO SPA URBANO, em Vitória
Além de Casa de Chás e espaços para autocuidado com massagens, ofurô e escalda pés, a Mio Spa Urbano é um refúgio no meio da cidade, um lugar para renovar as energias e ser mimada, como toda mulher merece. Os valores das experiências vão de R$ 200 a R$ 875 e para o Dia da Mulher tem 15% de desconto. Fica na Rua André Carloni nº 49 na Enseada do Suá em Vitória, e para reservar horário basta escolher o tipo de experiência no site miospa.com.br
JOSIANE MENEZES ATELIÊ E CAFÉ, em Serra
Drinks, cafés, bolos e doces decorados com flores num ambiente super charmoso e comandado por uma mulher talentosa: a Josiane Menezes Ateliê e Café é uma boa pedida para comemorar o Dia 08 de Março com uma mesa bem posta e saborosa. No domingo, inclusive, tem brunch com 04 opções de café da manhã. Fica na Av. Mestre Álvaro nº 491 em Colina de Laranjeiras, Serra, e abre de terça a sexta de 14h30 às 18h, sábado de 14h30 às 19h e domingo de 09h30 às 18h.
CAFÉ COM MARIAS , em Vila Velha 
Continuando nessa pegada de uma boa mesa de café, a Café com Marias na Glória, com um estilo “quintal da vovó”, une opções deliciosas a uma belíssima mesa posta. Hoje, 08 de março, tem sorteios e presentinhos especiais para as mulheres que forem comemorar seu dia por lá. Fica na Rua Glória nº 172 na Glória, em Vila Velha, e abre de quarta a sábado de 15h às 20h e domingo de 14h às 18h.
DOCES DA KAROL, em Cariacica
Qual mulher não gosta de um docinho? Em Cariacica, uma doceria cor de rosa faz sucesso com seus doces: a Doces da Karol em Santana oferece bolos, brownies e tortas, inclusive com opções zero açúcar. Fica na Rua Eliéser Gonçalves de Jesus nº 47 no bairro Santana e abre de segunda a sexta de 10h30 às 18h30 e sábado de 07h às 12h
SERRA NEGRA POUSADA E SPA, em Guarapari
A 900 metros da Praia do Morro fica a única pousada-spa de Guarapari, com protocolos anti stress, procedimentos corporais, SPA dos pés, reflexologia e todos os tipos de massagens. O café da manhã também vale a pena, e ainda possui suítes com hidromassagem. As diárias ficam a partir de R$ 350

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