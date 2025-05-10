Lugares incríveis para sua mãe conhecer no ES

Parque Cultural Casa do Governador ganha programação aos domingos Crédito: Secult

O Dia das Mães é todo dia, concorda? Então, em homenagem às mamães, nossas dicas deste sábado (10) são 05 lugares incríveis para levar a sua mamãe para aproveitar as belezas do Espírito Santo! Vamos às dicas da comentarista Giovana Duarte:

Your browser does not support the audio element. GUIA CAPIXABA - 10-05-25

01) Florada Café, em Ibiraçu

Esse lugar reúne o que toda mãe gosta: flores e café com bolo! Além de um campo de girassóis, possui um lago com árvores e um arco de bougainvilleas. O Café Rural, cheio de opções, sai a R$ 70 por pessoa para comer à vontade e é preciso fazer reserva pelo Whatsapp (27) 99851-6017. Possui acessibilidade, estacionamento, é pet friendly e fica no Sítio Sagrillo, na Zona Rural de Ibiraçu (logo após o Mosteiro). Abre apenas nos finais de semana, para café da manhã e café da tarde.

02) Praia da Biologia, em Aracruz

Para a mamãe relaxar em uma praia diferente, bonita e tranquila, a dica é a Praia da Biologia, em Aracruz. Além de ser formada por duas praias (uma para banho e outra para contemplação, com corais e vegetação no meio do mar), possui chuveiro de água doce e academia popular, além de um balanço para fotos. A entrada para a Praia da Biologia fica bem em frente à EBMAR, passando o SESC de Aracruz. É proibido fazer churrasco ou preparar alimentos em fogo, mas é permitido levar petiscos e outros tipos de alimentação, por não ter quiosques próximos.

03) Complexo Jesuítico Reis Magos, em Serra

A Igreja dos Reis Magos e a antiga residência dos jesuítas, que juntos formam o complexo da fé em Nova Almeida, passaram por um significativo projeto de restauração e readequação e ganharam museu, café e mirante. Agora o Museu Interpretativo possui uma Sala de Pertencimento, Sala de Arte Indígena, Sala Indígena com realidade virtual, Sala do Patrimônio Arquitetônico e outros espaços contando a nossa história.

A Igreja dos Reis Magos abre diariamente de 9h às 17h30 com entrada gratuita.

Já o Centro de Interpretação abre de terça a domingo de 9h30 às 17h30 com entrada a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada).

O Café dos Reis, cafeteria com vista para a Praia de Nova Almeida, abre de terça a domingo de 09h30 às 17h30

04) Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha

O Parque Cultural Casa do Governador é um ótimo passeio para fazer com as mamães pois além de ser a maior galeria de arte a céu aberto do estado, oferece uma vista sensacional da praia, além de espaços para sentar na grama, fazer um piquenique e aproveitar o dia. Abre de terça a sábado de 08h às 17h e domingos/feriados de 08h às 15h. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar o ingresso de cortesia no link do perfil @parqueculturalcasadogovernador no Instagram

05) Volta à Ilha de Vitória pelo mar

Um passeio diferente e inesquecível é a volta à Ilha de Vitória na lancha, realizado pela equipe do Capitão Grilo. O ponto de embarque é no Píer dos Pescadores, na Enseada do Suá (na rua do Hortomercado) e dura cerca de 04 horas.

Na rota, as Ruínas Dona Marta, o Penedo, Centro de Vitória, Cinco Pontes, Ilha das Caieiras, o manguezal (o maior da América Latina), Canal de Camburi, Ponte Estaiada, Píer de Iemanjá e retorno ao Píer dos Pescadores.