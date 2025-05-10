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Guia Capixaba

Lugares incríveis para sua mãe conhecer no ES

Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 10 de Maio de 2025 às 10:45

Publicado em 

10 mai 2025 às 10:45
Parque Cultural Casa do Governador ganha programação aos domingos
Parque Cultural Casa do Governador ganha programação aos domingos Crédito: Secult
O Dia das Mães é todo dia, concorda? Então, em homenagem às mamães, nossas dicas deste sábado (10) são 05 lugares incríveis para levar a sua mamãe para aproveitar as belezas do Espírito Santo! Vamos às dicas da comentarista Giovana Duarte: 
GUIA CAPIXABA - 10-05-25
01) Florada Café, em Ibiraçu
Esse lugar reúne o que toda mãe gosta: flores e café com bolo! Além de um campo de girassóis, possui um lago com árvores e um arco de bougainvilleas. O Café Rural, cheio de opções, sai a R$ 70 por pessoa para comer à vontade e é preciso fazer reserva pelo Whatsapp (27) 99851-6017. Possui acessibilidade, estacionamento, é pet friendly e fica no Sítio Sagrillo, na Zona Rural de Ibiraçu (logo após o Mosteiro). Abre apenas nos finais de semana, para café da manhã e café da tarde.
02) Praia da Biologia, em Aracruz
Para a mamãe relaxar em uma praia diferente, bonita e tranquila, a dica é a Praia da Biologia, em Aracruz. Além de ser formada por duas praias (uma para banho e outra para contemplação, com corais e vegetação no meio do mar), possui chuveiro de água doce e academia popular, além de um balanço para fotos. A entrada para a Praia da Biologia fica bem em frente à EBMAR, passando o SESC de Aracruz. É proibido fazer churrasco ou preparar alimentos em fogo, mas é permitido levar petiscos e outros tipos de alimentação, por não ter quiosques próximos.
03) Complexo Jesuítico Reis Magos, em Serra
A Igreja dos Reis Magos e a antiga residência dos jesuítas, que juntos formam o complexo da fé em Nova Almeida, passaram por um significativo projeto de restauração e readequação e ganharam museu, café e mirante. Agora o Museu Interpretativo possui uma Sala de Pertencimento, Sala de Arte Indígena, Sala Indígena com realidade virtual, Sala do Patrimônio Arquitetônico e outros espaços contando a nossa história.
A Igreja dos Reis Magos abre diariamente de 9h às 17h30 com entrada gratuita.
Já o Centro de Interpretação abre de terça a domingo de 9h30 às 17h30 com entrada a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada).
O Café dos Reis, cafeteria com vista para a Praia de Nova Almeida, abre de terça a domingo de 09h30 às 17h30
04) Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha
O Parque Cultural Casa do Governador é um ótimo passeio para fazer com as mamães pois além de ser a maior galeria de arte a céu aberto do estado, oferece uma vista sensacional da praia, além de espaços para sentar na grama, fazer um piquenique e aproveitar o dia. Abre de terça a sábado de 08h às 17h e domingos/feriados de 08h às 15h. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar o ingresso de cortesia no link do perfil @parqueculturalcasadogovernador no Instagram
05) Volta à Ilha de Vitória pelo mar
Um passeio diferente e inesquecível é a volta à Ilha de Vitória na lancha, realizado pela equipe do Capitão Grilo. O ponto de embarque é no Píer dos Pescadores, na Enseada do Suá (na rua do Hortomercado) e dura cerca de 04 horas.
Na rota, as Ruínas Dona Marta, o Penedo, Centro de Vitória, Cinco Pontes, Ilha das Caieiras, o manguezal (o maior da América Latina), Canal de Camburi, Ponte Estaiada, Píer de Iemanjá e retorno ao Píer dos Pescadores.
O passeio é acompanhado por um guia de turismo certificado, que vai contando a história de cada ponto por onde a lancha passa, apresentando os atrativos históricos e ambientais da Capital. Sai a R$ 159 por pessoa (com serviço de bordo incluso com água e frutas frescas). O contato é 27 99833 5447. 

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