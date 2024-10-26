Lugares floridos para aproveitar a primavera no ES

Estamos na estação mais florida do ano e uma boa pedida é aproveitar a temporada para visitar lugares incríveis por todo o Espírito Santo. Vamos com as dicas de nossa comentarista Giovana Duarte.
GUIA CAPIXABA - 26-10-24
Confira o que fazer:
1. Parque Pedra da Cebola, em Vitória
O Parque Pedra da Cebola possui exemplares de Mata de Restinga e de Mata Atlântica e vegetação rupestre nativa do local, que abrigam pequenos répteis e aves. Com área superior a 100.000 m², o parque também conta com jardim oriental e um mirante, com vista para a parte do Maciço Central, o Porto de Tubarão e o Morro do Mestre Álvaro, localizado na Serra
- Entre as Ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e Av. Fernando Ferrari
- Aberto todos os dias, das 5h às 22 horas
2. Horto Municipal, em Santa Maria de Jetibá
Um lugar belíssimo com lagos, árvores centenárias e plantações de flores
Recreio, Santa Maria de Jetibá - ES
- Aberto diariamente de 06h às 17h
3. Lavandário, em Pedra Azul
O Lavandário Pedra Azul é um local encantador e romântico, perfeito para tirar fotos deslumbrantes. Além disso, o estabelecimento conta com uma lanchonete que oferece uma variedade de produtos feitos com lavanda, incluindo sorvetes deliciosos.
- São Paulinho do Aracê – Rodovia Geraldo Sartório S/número, Domingos Martins
- sexta a domingo, das 9h às 17h
4. Parque Botânico da Vale, em Vitória
Com 33 hectares de área verde, o Parque Botânico Vale está localizado no cinturão do Complexo de Tubarão. É um espaço de lazer e, principalmente, uma unidade de conservação da Mata Atlântica, uma das mais importantes florestas do país.
- Av. dos Expedicionários - Jardim Camburi, Vitória - ES
- terça a domingo, das 8h às 17h
5. Sítio Recanto Mestre Álvaro, Serra
m dos empreendimentos pioneiros do agroturismo do município de Serra é Restaurante Recanto do Mestre Álvaro. O empreendimento dispõe de área de lazer e restaurante rural com comida caseira servida no fogão a lenha, café colonial, piscina natural, passeio a cavalo, charrete, banho de bica em piscina natural.
- Estrada de Itaiobaia, s/n, Zona Rural de Serra-ES
- De sexta a domingo e feriados nacionais. Aberto das 10h às 17h com horário de almoço de 11h às 15h