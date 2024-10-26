Lugares floridos para aproveitar a primavera no ES

Lavandário permite experiências sensoriais para o turista que quer conhecer plantação de lavanda e produção de café especial Crédito: Silvana Bellon

Estamos na estação mais florida do ano e uma boa pedida é aproveitar a temporada para visitar lugares incríveis por todo o Espírito Santo. Vamos com as dicas de nossa comentarista Giovana Duarte.

Your browser does not support the audio element. GUIA CAPIXABA - 26-10-24

Confira o que fazer:

1. Parque Pedra da Cebola, em Vitória

O Parque Pedra da Cebola possui exemplares de Mata de Restinga e de Mata Atlântica e vegetação rupestre nativa do local, que abrigam pequenos répteis e aves. Com área superior a 100.000 m², o parque também conta com jardim oriental e um mirante, com vista para a parte do Maciço Central, o Porto de Tubarão e o Morro do Mestre Álvaro, localizado na Serra

- Entre as Ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e Av. Fernando Ferrari

- Aberto todos os dias, das 5h às 22 horas

2. Horto Municipal, em Santa Maria de Jetibá

Um lugar belíssimo com lagos, árvores centenárias e plantações de flores

Recreio, Santa Maria de Jetibá - ES

- Aberto diariamente de 06h às 17h

3. Lavandário, em Pedra Azul

O Lavandário Pedra Azul é um local encantador e romântico, perfeito para tirar fotos deslumbrantes. Além disso, o estabelecimento conta com uma lanchonete que oferece uma variedade de produtos feitos com lavanda, incluindo sorvetes deliciosos.

- São Paulinho do Aracê – Rodovia Geraldo Sartório S/número, Domingos Martins

- sexta a domingo, das 9h às 17h

4. Parque Botânico da Vale, em Vitória

Com 33 hectares de área verde, o Parque Botânico Vale está localizado no cinturão do Complexo de Tubarão. É um espaço de lazer e, principalmente, uma unidade de conservação da Mata Atlântica, uma das mais importantes florestas do país.

- Av. dos Expedicionários - Jardim Camburi, Vitória - ES

- terça a domingo, das 8h às 17h

5. Sítio Recanto Mestre Álvaro, Serra

m dos empreendimentos pioneiros do agroturismo do município de Serra é Restaurante Recanto do Mestre Álvaro. O empreendimento dispõe de área de lazer e restaurante rural com comida caseira servida no fogão a lenha, café colonial, piscina natural, passeio a cavalo, charrete, banho de bica em piscina natural.

- Estrada de Itaiobaia, s/n, Zona Rural de Serra-ES