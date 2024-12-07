Lugares diferentes para reunir a turma nas festas de confraternização

Festa de confraternização da empresa Crédito: Pexels

As festas de fim de ano da firma e dos amigos estão a todo vapor neste mês de dezembro. E para deixar a vida de todo mundo mais fácil, a comentarista Giovana Duarte foi em busca de lugares diferentes, divertidos e sempre muito agradáveis para aquele tchau de 2024. Confira as novas opções.

Your browser does not support the audio element. GUIA CAPIXABA - 07-12-24

VITÓRIA

Mercearia Liberdade

Um lugar para reunir as amigas que curtem dorama e comemorar o final do ano é a Mercearia Liberdade, em Santa Lúcia. Além de produtos asiáticos super diferentes, o bar e restaurante oferece um cardápio temático. Também possuem karaokê. Fica na Av. Rio Branco nº 528 e o perfil nas redes sociais é @mercearialiberdade

VILA VELHA

Mundo Animal

Um lugar lúdico, com um amplo espaço kids e show de personagens é o Mundo Animal em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. No cardápio, opções de porções para dividir até 04 pessoas. Fica na Av. Santa Leopoldina nº 85 em Coqueiral de Itaparica e o perfil nas redes sociais é @eumundoanimal

Escapes Oficial

Essa dica é principalmente para as empresas: o Escapes se trata de salas termáticas para formar equipes e decifrar enigmas com o objetivo de escapar das salas, um jogo divertido que desafia o raciocínio e o trabalho em equipe. Fica na Rua XV de novembro nº 593 e o perfil nas redes sociais é @escapesoficial

GUARAPARI

Acqua Mania

Um lugar bacana para reunir uma turma e encerrar o ano se refrescando no calor é no maior parque aquático do ES, o Acquamania em Guarapari. É possível também ir de ônibus, através do Expresso Lorenzutti saindo do bairro Ipiranga em Guarapari com destino a Amarelos. Durante o mês de dezembro será entre dias de quarta a domingo, e o perfil nas redes sociais é @acquamania

SERRA

Maresias