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Guia Capixaba

Lugares diferentes para reunir a turma nas festas de confraternização

Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 10:53

Publicado em 

07 dez 2024 às 10:53
Festa de confraternização da empresa: devo ou não ir?
Festa de confraternização da empresa Crédito: Pexels
As festas de fim de ano da firma e dos amigos estão a todo vapor neste mês de dezembro. E para deixar a vida de todo mundo mais fácil, a comentarista Giovana Duarte foi em busca de lugares diferentes, divertidos e sempre muito agradáveis para aquele tchau de 2024. Confira as novas opções. 
GUIA CAPIXABA - 07-12-24
VITÓRIA
Mercearia Liberdade
Um lugar para reunir as amigas que curtem dorama e comemorar o final do ano é a Mercearia Liberdade, em Santa Lúcia. Além de produtos asiáticos super diferentes, o bar e restaurante oferece um cardápio temático. Também possuem karaokê. Fica na Av. Rio Branco nº 528 e o perfil nas redes sociais é @mercearialiberdade
VILA VELHA
Mundo Animal
Um lugar lúdico, com um amplo espaço kids e show de personagens é o Mundo Animal em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. No cardápio, opções de porções para dividir até 04 pessoas. Fica na Av. Santa Leopoldina nº 85 em Coqueiral de Itaparica e o perfil nas redes sociais é @eumundoanimal
Escapes Oficial
Essa dica é principalmente para as empresas: o Escapes se trata de salas termáticas para formar equipes e decifrar enigmas com o objetivo de escapar das salas, um jogo divertido que desafia o raciocínio e o trabalho em equipe. Fica na Rua XV de novembro nº 593 e o perfil nas redes sociais é @escapesoficial
GUARAPARI
Acqua Mania
Um lugar bacana para reunir uma turma e encerrar o ano se refrescando no calor é no maior parque aquático do ES, o Acquamania em Guarapari. É possível também ir de ônibus, através do Expresso Lorenzutti saindo do bairro Ipiranga em Guarapari com destino a Amarelos. Durante o mês de dezembro será entre dias de quarta a domingo, e o perfil nas redes sociais é @acquamania
SERRA
Maresias
Se o objetivo da comemoração de fim de ano for reunir a turma com pés na areia e bem em frente ao mar, a dica é o Maresias, em Manguinhos. Abre todos os dias para almoço e o ambiente é lindo, além da vista bucólica do mar de Manguinhos. O perfil nas redes sociais é @espacomaresias

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