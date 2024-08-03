Lugares diferentes para curtir o friozinho no ES

Publicado em 03 de Agosto de 2024 às 11:19

03 ago 2024 às 11:19
Frio em Pedra Azul (Domingos Martins) Crédito: Jorge Uliana
O clima de inverno começa a dar as caras no Estado e nada melhor que aproveitar a estação com uma lareira, um vinho ou um fondue! Nesta edição do “Guia Capixaba”, a comentarista Giovana Duarte traz algumas opções para curtir esse finalzinho de inverno com seu amor, sua família ou seus amigos. Vamos a elas:
- Em Pedra Azul temos uma Casa de Fondue: a @casadefondue.aargau, aberta sextas e sábados de 18h às 22h.
A casa é anexa à @pousadaaargau, que também oferece um café da manhã espetacular. A experiência do fondue sai a R$ 250 por casal e é preciso fazer reserva através do WhatsApp (27) 99932-4149
- Em Santa Teresa o “San Pietro Vila Parque” oferece uma experiência completa que reúne alta gastronomia, uma adega com os melhores rótulos de vinhos e uma lareira para se aquecer nos dias frios. Abre sábado de 09h às 19h e domingo de 09h às 18h
- Para os fãs de café ou chocolate quente que curtem um lugar aconchegante minha sugestão é conhecer a “Josiane Menezes Atiê r Café” em Colina de Laranjeiras, Serra. No cardápio, além de bebidas quentes, destaque para a parte de confeitaria. Abre quinta, sexta e domingo de 15h às 19h e sábado de 15h às 20h.

