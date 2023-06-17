Junho chegou! Um roteiro de festas juninas pela Grande Vitória

Quadrilha, quentão, pescaria, correiro do amor, fogueira e correio do amor são só algumas das atrações de uma boa festa junina. No Guia Capixaba deste sábado (17), Giovana Duarte dá dicas de onde você pode curtir um bom "arraiá". Confira e divirta-se!
Guia Capixaba - 17-06-23
O ROTEIRO DA GIOVANA DUARTE
VILA VELHA
- Amanhã, dia 18/06, vai rolar o 2º Arraiá do Beatos com a Banda de Congo Beatos de São Benedito no Centro de Vila Velha, em frente à Casa da Vó Marta (Rua Araribóia). A quadrilha começa às 18h e o Forró às 19h30
- Dia 24/06 a OAB de Vila Velha vai promover uma grande Festa Junina na Estação Verde, Res. Coqueiral. Serão 5 horas de festa com buffet incluso, música ao vivo, DJ, open bar e brinquedos. Os ingressos saem a R$ 105 e podem ser adquiridos no perfil @oabvilavelha
VITÓRIA
- Em Jardim da Penha, o tradicional Arraiá São Francisco vai acontecer dia 15/07 em frente à matriz São Francisco de Assis após a missa de 17h. Comidas típicas e brincadeiras fazem parte da programação. Maiores informações no perfil @paroquiasaofranciscojp
CARIACICA
- Em Jardim América, na Rua Engenheiro José Himério (ao lado do Estádio da Desportiva) acontece hoje e amanhã (18/06) o Grande Festival de Quadrilhas com barracas de comidas típicas, apresentações de grupos de quadrilhas e forró. Sempre a partir de 18h30
SERRA
- Em Colina de Laranjeiras acontece a Festa Junina da comunidade dias 24 e 25 de junho, a partir de 19h. Na programação, barracas com comidas típicas, shows musicais e desfiles. O local da festa será na área anexa à praça principal do bairro.