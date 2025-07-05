Invernou? Um roteiro de passeios pelas Rotas de Pedra Azul

Lavandário permite experiências sensoriais para o turista que quer conhecer plantação de lavanda e produção de café especial Crédito: Silvana Bellon

No quadro Guia Capixaba deste sábado (05), as dicas de nossa comentarista Giovana Duarte para passeios nas Rotas de Pedra Azul, em Domingos Martins.



O inverno chegou e as montanhas capixabas oferecem rotas e experiências especiais para quem ama o friozinho típico da região! Pedra Azul é o destino mais famoso e procurado por turistas. Confira algumas opções:

Your browser does not support the audio element. GUIA CAPIXABA - PEDRA AZUL - 05-07-25

Rota do Lagarto

- Ecoparque Pedra Azul Aventuras: oferece Trilhas de Quadriciclos que percorrem toda a fazenda do ecoparque, chegando a 1300m de altitude na base da Pedra Azul e onde se contempla os 03 parques da região (Pedra Azul, Forno Grande e Pico da Bandeira). O valor por pessoa é a partir de R$ 150 dependendo do tempo do percurso

- Parque Estadual Pedra Azul: aberto para visitação, mas precisa ser agendado com antecedência através do site agenda.es.gov.br. A entrada é gratuita e o limite diário de visitas é de 150 pessoas. O acesso às trilhas só é permitido até as 14h, não é permitido entrar com pets, bebidas alcoolicas e nem utilizar drones. Os horários de entrada para agendamento são às 08h, 09h, 10h, 11h e 13h, com limite de 30 pessoas por horário. São dois circuitos: o Circuito Parcial (com cerca de 1 km de percurso e duração de cerca de 60 minutos, com acesso à base da Pedra Azul e aos mirantes do Lagarto e do Forno Grande) e o Circuito Completo (com cerca de 3,5 km de percurso e duração de cerca de 3 horas, com acesso a todos os mirantes e piscinas naturais.

Para chegar às piscinas naturais é necessário subir uma ladeira de pedra íngreme por cerca de 90 metros com o auxílio de um corrimão de corda. Para sair, o acesso é realizado por outra trilha com um trecho de degraus de madeira fixos na rocha. Dicas: levar calçados fechados e aderentes como bota ou tênis, levar protetor solar ou chapéu, levar repelente e água.

Para escalar o topo da Pedra Azul é necessário um agendamento especial também no site do IEMA, e precisa ter prática esportiva em rocha ou contratar um guia especializado.

Rota do Carmo

- Colheita de morangos: a Vila da Ormy oferece visitação ao plantio de morangos, com Colhe e Pague de morangos e produtos caseiros, como geleia e antepastos. Abre de quinta a sexta de 10h às 17h e sábado e domingo de 10h às 18h. A colheita de morangos sai a R$ 40 o kg

- Passeio de Tobata: a Tobata é um microtrator usado na agricultura, principalmente em pequenas propriedades. O Sítio Pedreiras prepara a Tobata com enfeites, música e animação, e leva os turistas para um passeio pela propriedade. É preciso realizar agendamento através do telefone (27) 99830-8805 (valores a consultar).

Caminho das Flores