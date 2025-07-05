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Guia Capixaba

Invernou? Um roteiro de passeios pelas Rotas de Pedra Azul

Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 05 de Julho de 2025 às 10:43

Publicado em 

05 jul 2025 às 10:43
Lavandário permite experiências sensoriais para o turista que quer conhecer plantação de lavanda e produção de café especial
Lavandário permite experiências sensoriais para o turista que quer conhecer plantação de lavanda e produção de café especial Crédito: Silvana Bellon
No quadro Guia Capixaba deste sábado (05), as dicas de nossa comentarista Giovana Duarte para passeios nas Rotas de Pedra Azul, em Domingos Martins. 
O inverno chegou e as montanhas capixabas oferecem rotas e experiências especiais para quem ama o friozinho típico da região! Pedra Azul é o destino mais famoso e procurado por turistas. Confira algumas opções:
GUIA CAPIXABA - PEDRA AZUL - 05-07-25
Rota do Lagarto
- Ecoparque Pedra Azul Aventuras: oferece Trilhas de Quadriciclos que percorrem toda a fazenda do ecoparque, chegando a 1300m de altitude na base da Pedra Azul e onde se contempla os 03 parques da região (Pedra Azul, Forno Grande e Pico da Bandeira). O valor por pessoa é a partir de R$ 150 dependendo do tempo do percurso
- Parque Estadual Pedra Azul: aberto para visitação, mas precisa ser agendado com antecedência através do site agenda.es.gov.br. A entrada é gratuita e o limite diário de visitas é de 150 pessoas. O acesso às trilhas só é permitido até as 14h, não é permitido entrar com pets, bebidas alcoolicas e nem utilizar drones. Os horários de entrada para agendamento são às 08h, 09h, 10h, 11h e 13h, com limite de 30 pessoas por horário. São dois circuitos: o Circuito Parcial (com cerca de 1 km de percurso e duração de cerca de 60 minutos, com acesso à base da Pedra Azul e aos mirantes do Lagarto e do Forno Grande) e o Circuito Completo (com cerca de 3,5 km de percurso e duração de cerca de 3 horas, com acesso a todos os mirantes e piscinas naturais.
Para chegar às piscinas naturais é necessário subir uma ladeira de pedra íngreme por cerca de 90 metros com o auxílio de um corrimão de corda. Para sair, o acesso é realizado por outra trilha com um trecho de degraus de madeira fixos na rocha. Dicas: levar calçados fechados e aderentes como bota ou tênis, levar protetor solar ou chapéu, levar repelente e água.
Para escalar o topo da Pedra Azul é necessário um agendamento especial também no site do IEMA, e precisa ter prática esportiva em rocha ou contratar um guia especializado.
Rota do Carmo
- Colheita de morangos: a Vila da Ormy oferece visitação ao plantio de morangos, com Colhe e Pague de morangos e produtos caseiros, como geleia e antepastos. Abre de quinta a sexta de 10h às 17h e sábado e domingo de 10h às 18h. A colheita de morangos sai a R$ 40 o kg
- Passeio de Tobata: a Tobata é um microtrator usado na agricultura, principalmente em pequenas propriedades. O Sítio Pedreiras prepara a Tobata com enfeites, música e animação, e leva os turistas para um passeio pela propriedade. É preciso realizar agendamento através do telefone (27) 99830-8805 (valores a consultar).
Caminho das Flores
- Lavandário Pedra Azul: com mais de 16 mil pés de lavanda a 1000 metros de altitude, o Lavandário Pedra Azul oferece experiências sensoriais como o sorvete de lavanda e possibilidade de fazer um piquenique entre os campos de lavanda. Abre de sexta a domingo de 09h às 17h e a taxa de entrada fica a R$ 20 por pessoa. Para o piquenique é preciso realizar agendamento prévio no site https://www.lavandariopedraazul.com.br e os valores ficam entre R$ 250 a R$ 450

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