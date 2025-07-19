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Guia Capixaba

Hospedagens pet friendly para curtir o inverno nas montanhas!

Vamos conhecer as dicas com a comentarista Giovana Duarte

Publicado em 19 de Julho de 2025 às 10:52

Publicado em 

19 jul 2025 às 10:52
Santa Teresa
Santa Teresa Crédito: Divulgação
No quadro CBN Guia Capixaba deste sábado (19), vamos conhecer com a comentarista Giovana Duarte, hospedagens pet friendly para curtir o inverno nas montanhas!
GUIA CAPIXABA - 19-07-25
1. Santa Teresa
Em Santa Teresa @chalesvillacaravaggio oferece hospedagens em chalés rústicos, barris de vinhos temáticos e chalé bus. Fica no Circuito Caravaggio, a 300 metros da Casa do Licor. Aceita apenas para cães de pequeno porte e com prévio aviso, na reserva. Valores de diárias a partir de R$ 779 (o casal – dia de semana)
2. Domingos Martins
Em direção a Pedra Azul a Woody Cabanas dispõe de cabanas na floresta, um acampamento com conforto. As cabanas possuem cozinha completa (precisa levar mantimentos), cama queen, ar condicionado, varal de lâmpadas, gazebo e fogo de chão. Aceita todos os portes de cão.
3. Vargem Alta
Em Vargem Alta o Recanto do Ingás oferece cabanas estilo bangalôs no meio da mata. Possui cozinha completa (precisa levar mantimentos), lareira, trilhas na mata, área para churrasco e uma bela vista das montanhas e vales de Vargem Alta. Aceita todos os portes de cão e com prévio aviso, na reserva.
4. Pedra Menina, no Caparaó Capixaba
Na Casa do Lago, além de bangalôs românticos com banheira de hidromassagem dupla e decoração intimista o restaurante possui lareira e pratos especiais, além de cafeteria com o melhor do café capixaba. Aceita todos os portes de cão.
5. Afonso Cláudio
A Pousada Vovó Dindinha oferece diárias completas com café da manhã, almoço, lanche a tarde e caldos a noite, além de empório com produtos do agroturismo, passeio de trator pela propriedade e espaços com jogos, redes e piscina com churrasqueira. Aceita todos os portes de cão e com prévio aviso, na reserva.

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