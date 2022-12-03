História e diversão: confira dicas de museus para conhecer no ES

Nesta sábado (03), Giovana Duarte tem dicas especias para conhecer e aproveitar três museus na Grande Vitória. Dois ficam na capital, Museu Solar Monjardim e o Museu de Arte do Espírito Santo – MAES, e um em Vila Velha, o Museu do Chocolate Garoto. Giovana dá dicas de como aproveitar todos eles nos seus melhores detalhes! Ouça o Guia Capixaba!
Guia Capixaba - 03-12-22.mp3
03 MUSEUS PARA CONHECER NO ES
- Museu Solar Monjardim, em Vitoria
- O Museu Solar Monjardim está instalado em um belo casarão colonial que teve sua construção iniciada na década de 1780. Antiga sede da Fazenda Jucutuquara, o local abrigou ao longo de quase dois séculos importantes personagens da história regional e nacional. Hoje, explorando um acervo histórico bastante eclético, o Museu Solar Monjardim revela aos seus visitantes aspectos da vida cotidiana no século XIX, através dos objetos, práticas sociais e manifestações artísticas da época.
- Endereço: Rua Professor Carlos Mattos, nº 33 – Santa Cecília. Vitória – ES
- Contato para agendamento de visitas: (27) 3223-6609
- Horários: terça a sexta das 09h às 16h30. Sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h.
- Museu de Arte do Espírito Santo – MAES em Vitória
- Construído nos anos de 1924 e 1925 é o primeiro de uma série de prédios públicos construídos por Florentino Avidos para dotar o Estado de infraestrutura e apresentar a população à nova arquitetura para a cidade. Implantado em terreno de esquina, apresenta um estilo eclético de arquitetura. Tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1983, abrigou serviços públicos e, em 1998, foi inaugurado como Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Possui área com cinco salas e hall, além de auditório para 40 pessoas. Oferece exposições de arte e ações educativas como palestras, oficinas, cursos e seminários nas áreas de Artes, Patrimônio e Museologia. O local abriga ainda um acervo e uma biblioteca. Exposição atual: IMAGEM E PALAVRA, com visitação até 23/04/2023
- Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 557, Centro Hitórico, Vitória - ES -
- Telefone: (27) 3132-8393
- Horários: de terça a sexta-feira das 10h às 18h, e sábados, domingos e feriados das 10h às 16h
- Museu do Chocolate Garoto, em Vila Velha
- A visita ao Museu Garoto, diferente da visita à Fábrica, não tem restrições de idade nem regras de vestimenta. Ali está toda a história da Fábrica de Chocolates Garoto como os maquinários e os primeiro chocolates, além da história de como começou a fabricação.
- As visitas não precisam ser agendadas, basta chegar de segunda a sexta das 09h às 15h ou sábado de 9h às 12h e aguardar que os guias locais organizam os grupos por ordem de chegada. O valor da entrada é R$ 16 e ao final da visita o turista ganha um chocolate de brinde. Fica no mesmo endereço da Loja dos Chocolates Garoto, na Praça Meyerfreund na Glória, em Vila Velha. Possui estacionamento gratuito.
- Endereço: Praça Meyerfreund na Glória, em Vila Velha - ES
- Agendamento: [email protected]
- Horários: Seg à Sex: 9 às 15:30 e Sab: 9 às 12:30
- Loja: segunda a sexta de 9h às 17h e aos sábados 9h às 14h.