História e diversão: confira dicas de museus para conhecer no ES

Nesta sábado (03), Giovana Duarte tem dicas especias para conhecer e aproveitar três museus na Grande Vitória. Dois ficam na capital, Museu Solar Monjardim e o Museu de Arte do Espírito Santo – MAES, e um em Vila Velha, o Museu do Chocolate Garoto. Giovana dá dicas de como aproveitar todos eles nos seus melhores detalhes! Ouça o Guia Capixaba!