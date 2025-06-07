Guarapari: da praia à montanha em menos de meia hora

Guarapari certamente é a cidade capixaba mais conhecida do país, por suas belas praias e também pela areia monazítica, famosa por suas propriedades terapêuticas, encontrada principalmente na Praia de Areia Preta e Praia de Meaípe. Mas outro atrativo de Guarapari fica nas montanhas: a Rota da Ferradura, que abrange as localidades de Buenos Aires, Arraial de Jabuti e Boa Esperança.
GUIA CAPIXABA - GUARAPARI - 07-06-25
Guarapari tem mais de 50 praias e todas tem seus atrativos, mas destaco:
- Praia de Meaípe: com a recuperação da orla, a Praia de Meaípe ganhou uma extensa faixa de areia com bastante espaço para a prática de esportes e para aproveitar o intenso mar azul. Impossível sair de Meaípe sem provar o famoso Bolinho de Aipim gigante, que pode ser encontrado no decorrer da avenida principal na Barraca do Marcelo, Barraca da Zelma, Recanto da Zezé e no Bolinho de Aipim Meaípe. Geralmente sai a R$ 30 a unidade, que equivale a cerca de 400g a 500g.
- Praia da Bacutia: com mar de águas tranquilas, rodeada por vegetação de restinga e com uma boa infraesteutura
- Praia de Peracanga: uma praia belíssima com muitos corais e piscinas naturais. Seu acesso é bem bonito, rodeado por jardins
Seguindo em direção a BR 101, logo após o Mc Donalds ao lado da Rodoviária, já é o acesso para a localidade de Buenos Aires, que faz parte da Rota da Ferradura. Indico conhecer o Bosque das Pedras, restaurante e cafeteria com vista para a Pedra do Elefante; a Cachoeira Buenos Aires, cuja entrada fica ao lado do Bar e Restaurante do Ademir e a Buena Vista Cervejaria, que tem uma vista bem bonita e oferece petiscos de diferentes escolas cervejeiras do mundo em seu cardápio.