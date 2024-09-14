Gosta de comida de rua? Confira dicas de food trucks na Grande Vitória!

Food Truck Crédito: Prefeitura de Vitória

Comida de qualidade sobre quatro rodas! É essa a característica principal dos famosos food trucks, veículos adaptados com cozinhas e vitrines que permitem levar opções das mais diversas comidas a diferentes lugares, de forma prática e deliciosa. O fenômeno tem tomado as ruas de cidades por todo o mundo. Na Grande Vitória, não é diferente.

Por isso, nesta edição de “Guia Capixaba”, a comentarista Giovana Duarte traz dicas e opções de food trucks favoritos em três cidades da Região Metropolitana. Ouça a conversa completa!

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Food Trucks na Grande Vitória

Com um cardápio recheado por delícias e muita praticidade, os food-trucks são um verdadeiro sucesso na Grande Vitória. A demanda é tão boa que os chamados Food Parks, que reúnem vários tipos de food trucks de culinária de diferentes regiões e culturas, têm crescido bastante.

A seguir, os meus food trucks favoritos:

Mexicanto

Especializado em culinária mexicana pelas mãos do chef Enrico, o Mexicanto ganhou meu coração pelas frequentes promoções e pela quantidade de pimenta no cardápio, que é mais moderada (quem preferir a versão apimentada dos pratos pode colocar à parte).

Destaco o Burrito (principalmente o prato do mês, o Burrito Californication, com filé de ancho grelhado) e os Tacos, que tem desconto de 25% toda terça-feira. Fica na Pracinha do EPA em Jardim da Penha de terça a domingo a partir de 18h e no Sky Food Park em Vila Velha

O Senhor dos Pastéis

Com mais de 30 sabores de pastéis e versões criativas como o Pastel-Burger, o Senhor dos Pastéis, do casal Renatynho e Shis Campini, é um sucesso absoluto. Os valores vão de R$ 10 a R$ 17 e a massa é sequinha e crocante, vale a pena. O truck fica na Av. Hugo Musso em Vila Velha, em frente ao Multicoisas, de segunda a sábado a partir de 17h.

Chef Vitor

Com burgers suculentos e uma batata com cheddar e bacon super crocante, o Chef Vitor faz sucesso em Jardim da Penha, na calçada da loja Caxuxa Modas na Av. Anísio Fernandes Coelho. De segunda a sexta, a partir de 18h.

Franguitto

Em Colina de Laranjeiras o Franguitto oferece porções generosas como o Combo Braúna com 250g de frango frito crocante e 400g de acompanhamentos e Churrasquinho de Frango Crocante, delicioso! Fica na Av. Brauna, em frente a Drogasil, diariamente a partir de 18h

Brasa Urbana