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Guia Capixaba

Gastronomia: cinco lugares para comer rodízio na Grande Vitória

Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 11:19

Publicado em 

09 dez 2023 às 11:19
Festival de comida japonesa em Vitória terá pratos a partir de R$ 5
comida japonesa  Crédito: Associação Nikkei/Divulgação
Opção gastronômica que se popularizou por comer à vontade por um preço fixo, o rodízio é o "queridinho" de quem gosta de comer de tudo um pouco. E temos várias opções de rodízio: desde o tradicional rodízio de pizza e churrasco a rodízio de drinks e risoto! Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte traz cinco opções de rodízio na Grande Vitória. Vamos a elas:
Guia Capixaba - 09-12-23
01 – RODÍZIO DE RISOTOS E DRINKS:
Em Vitória, o Empório Mendes em Jardim Camburi oferece rodízio de risotos toda quinta-feira. São 06 receitas de risoto por R$ 89,90 por pessoa e os pratos são bem servidos. A cada quinta-feira as receitas mudam; as preferidas são as receitas de Risoto de Costela e Risoto de Camarão Capixaba. A casa abre de terça a quinta de 17h às 23h30, sexta de 17h a 00h, sábado de 11h a 00h e domingo de 11h a 16h. Fica na Rua Alípio da Costa e Silva nº 39 (na antiga pracinha do Yahoo). Também no Empório Mendes o Rodízio de Drinks toda terça-feira é sucesso: por R$ 49,90 a casa oferece 06 drinks autorais e clássicos, como o Moscow Mule.
02 – RODÍZIO DE CHURRASCO:
Considerado um dos melhores rodízios de churrasco do ES, a Churrascaria Serra Grande em Laranjeiras/Serra oferece buffet de saladas e acompanhamentos quentes, além de 20 tipos de cortes de boi, porco e frango. O valor sai a R$ 140 por pessoa de segunda a domingo, no almoço e no jantar. Fica na Av. Eudes Scherrer de Souza nº 870, anexo ao Hotel Serra Grande.
03 – RODÍZIO DE PETISCOS:
Em Cariacica, o Jardim Bar Petiscaria em Jardim América oferece todas as quartas e quintas o Rodízio de Petiscos e Drinks por R$ 69,99. No cardápio, mais de 10 tipos de petiscos como salgados, batata frita, pastéis, caldo verde, frango, torresmo e camarão, além de bebidas com e sem álcool. Fica na Av. Espírito Santo nº 18 em Jardim América e abre de terça a domingo de 17h30 a 00h.
04 – RODÍZIO DE COMIDA JAPONESA:
Pra quem é fã de comida japonesa, o Japatê em Vila Velha é um dos queridinhos no quesito fartura em rodízio. Com valores entre R$ 129,90 e R$ 149,90 (dependendo do dia) o rodízio traz mais de 70 opções entre sushis, sashimis, makimonos, rolls e outras opções, sem limitações de peças. Fica na Av. Hugo Musso nº 1233 na Praia da Costa e abre diariamente de 18h a 23h30.
05 – RODÍZIO DE PIZZAS E MASSAS:
Em Vila Velha, o La Fiore Pizzaria Rodízio (antigo Cazaroto) é um dos pioneiros em rodízio no estado. São mais de 140 sabores de pizzas doces e salgadas além de mais de 10 tipos de massas, batata frita, sucos, água e refrigerante, tudo incluso no valor promocional de R$ 59,99 às quartas (pagamento apenas em dinheiro neste dia e valor). Nos demais dias o valor do rodízio fica a R$ 69,99 (segunda a quinta) e R$ 76,99 (sexta a domingo e feriados). A casa fica localizada na Av. Santa Leopoldina nº 305 em Coqueiral de Itaparica e abre diariamente de 18h a 23h30.

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