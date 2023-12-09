Gastronomia: cinco lugares para comer rodízio na Grande Vitória

comida japonesa Crédito: Associação Nikkei/Divulgação

Opção gastronômica que se popularizou por comer à vontade por um preço fixo, o rodízio é o "queridinho" de quem gosta de comer de tudo um pouco. E temos várias opções de rodízio: desde o tradicional rodízio de pizza e churrasco a rodízio de drinks e risoto! Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte traz cinco opções de rodízio na Grande Vitória. Vamos a elas:

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 09-12-23

01 – RODÍZIO DE RISOTOS E DRINKS:

Em Vitória, o Empório Mendes em Jardim Camburi oferece rodízio de risotos toda quinta-feira. São 06 receitas de risoto por R$ 89,90 por pessoa e os pratos são bem servidos. A cada quinta-feira as receitas mudam; as preferidas são as receitas de Risoto de Costela e Risoto de Camarão Capixaba. A casa abre de terça a quinta de 17h às 23h30, sexta de 17h a 00h, sábado de 11h a 00h e domingo de 11h a 16h. Fica na Rua Alípio da Costa e Silva nº 39 (na antiga pracinha do Yahoo). Também no Empório Mendes o Rodízio de Drinks toda terça-feira é sucesso: por R$ 49,90 a casa oferece 06 drinks autorais e clássicos, como o Moscow Mule.

02 – RODÍZIO DE CHURRASCO:

Considerado um dos melhores rodízios de churrasco do ES, a Churrascaria Serra Grande em Laranjeiras/Serra oferece buffet de saladas e acompanhamentos quentes, além de 20 tipos de cortes de boi, porco e frango. O valor sai a R$ 140 por pessoa de segunda a domingo, no almoço e no jantar. Fica na Av. Eudes Scherrer de Souza nº 870, anexo ao Hotel Serra Grande.

03 – RODÍZIO DE PETISCOS:

Em Cariacica, o Jardim Bar Petiscaria em Jardim América oferece todas as quartas e quintas o Rodízio de Petiscos e Drinks por R$ 69,99. No cardápio, mais de 10 tipos de petiscos como salgados, batata frita, pastéis, caldo verde, frango, torresmo e camarão, além de bebidas com e sem álcool. Fica na Av. Espírito Santo nº 18 em Jardim América e abre de terça a domingo de 17h30 a 00h.

04 – RODÍZIO DE COMIDA JAPONESA:

Pra quem é fã de comida japonesa, o Japatê em Vila Velha é um dos queridinhos no quesito fartura em rodízio. Com valores entre R$ 129,90 e R$ 149,90 (dependendo do dia) o rodízio traz mais de 70 opções entre sushis, sashimis, makimonos, rolls e outras opções, sem limitações de peças. Fica na Av. Hugo Musso nº 1233 na Praia da Costa e abre diariamente de 18h a 23h30.

05 – RODÍZIO DE PIZZAS E MASSAS: