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Guia Capixaba

Fora da Grande Vitória: conheça 5 lugares para curtir o Carnaval no Espírito Santo

De Norte a Sul, são opções para gosta de folia conhecer ainda mais o Espírito Santo

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 11:22

Publicado em 

11 fev 2023 às 11:22
Carnaval em Guriri, São Mateus
Carnaval em Guriri, São Mateus Crédito: Arquivo A Gazeta
Nesta edição do Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte dá dicas de 5 locais fora da Grande Vitória para curtir o Carnaval. De Norte a Sul, são opções para quem gosta de conhecer ainda mais o Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
GUIA CAPIXABA - 11-02-23
05 LUGARES PARA CURTIR O CARNAVAL NO ES:
Guriri, São Mateus
  • Um dos lugares mais tradicionais do norte do estado em matéria de Carnaval, o balneário de Guriri em São Mateus sempre recebe muitos foliões de todos os cantos do país. Destaque para os grupos de marchinhas carnavalescas.
Conceição da Barra
  • Outro destaque do Carnaval no norte do estado é Conceição da Barra, que já foi até samba enredo da Império de Fátima, escola de samba da Serra. Durante o Carnaval a cidade é tomada pelos blocos de rua e eventos carnavalescos, como os trios elétricos com axé music.
Santa Leopoldina
  • O Carnaval de Rua de Santa Leopoldina é tradicionalmente consagrado como o melhor do Estado do Espírito Santo, com a banda circulando pelas ruas da cidade, animando os foliões com marchinhas antigas e músicas populares. A programação é extensa e conta com diversos ritmos, das marchinhas ao forró.
Iriri, Anchieta
  • Quem nunca passou o Carnaval em Iriri? Tradição no balneário sul do ES, a programação carnavalesca é conhecida pelas opções para todos os públicos e faixas etárias. Tem desde Baile da Terceira Idade aos shows no palco montado na praia, além de grupos folclóricos.
Muqui
  • Uma das festas folclóricas de carnaval mais tradicionais do Espírito Santo é o Boi Pintadinho, que tem como um de seus principais palcos as ruas do sítio histórico de Muqui, no sul do Estado.
  • São cerca de 20 agrupações de  Boi Pintadinho adultos e infantis, incluindo também as Vacas, surgidas nos últimos anos, formadas exclusivamente por mulheres.  Os grupos tradicionalmente são comandados por fantasias de bois coloridos, feitas artesanalmente com panos e papel machê ou outros produtos, que dançam pelas ruas da cidade. Cada apresentação tem uma hora para desfilar pelo “Corredor da Boiada”, que é construído na Rua Vieira Machado, no Centro de Muqui. 

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