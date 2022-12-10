Fim de ano! Lugares para confraternizar o Amigo Secreto com a sua turma!

Presente de natal Crédito: Pixabay

Nesta edição do “Guia Capixaba”, com a comentarista Giovana Duarte, reunimos dicas de lugares para juntar amigos e conversar a vontade, com diferentes opções de cardápio e ambientes para a dinâmica da realização do Amigo X: tem lanchonete, karaoquê, barbearia, ar livre, bistrô e cafeteria.

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 10-12-22

CARIACICA

1 – Em Cariacica a D’Gomes Hamburgueria oferece um cardápio variado com lanches, porções (destaque para o Kieber da casa, o Burger do Eli e o Pastelburger), além de drinks especiais. A cerveja é sempre bem gelada e o atendimento muito atencioso! Fica na Rod. Gov. José Henrique Sette nº 17 em Santana e abre de quinta a terça-feira, das 18h30 às 23h30.

VILA VELHA

2 – Em Vila Velha o Canthe Music Club, em Itapoã, é um ótimo lugar para realizar Amigo-X. Tem karaokê, petiscos e drinks especiais além de um ambiente privado, ou seja: apenas o grupo de amigos compartilha a sala. Fica na Rua Curitiba nº 185 em Itapuã e funciona sob reservas no telefone (27) 99766-5952

3 – No Shopping Praia da Costa a Mancave Pub Barbershop é um ambiente predominantemente masculino, mas recebe grupos para pequenas comemorações na área de pub. Destaco os drinks autorais da casa e os petiscos Arancini de Cordeiro e Bolinho de Feijoada. O happy hour vai até 22h, de segunda a sexta.

VITÓRIA

4 – Pra quem curte ambiente ao ar livre a Pedra da Cebola é uma ótima opção para fazer um Amigo X em formato “Piquenique”. Algumas restrições devem ser observadas: não é permitido usar as árvores para pendurar decoração se for necessário utilizar uma área grande, é necessário pedir solicitação de espaço na SEDEC, através do telefone (27) 3135-1066.

5 – Para quem prefere um ambiente mais formal e refinado uma boa opção é o Anasthacia Bistrô, na Enseada do Suá, com espaços privados com mesa posta e cardápio inspirado na cozinha francesa. Somente sob reserva através do telefone (27) 99906-6641

SERRA