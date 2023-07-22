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Guia Capixaba

Férias de julho: dicas de praças com brinquedos para levar a criançada!

As dicas são da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 11:06

Publicado em 

22 jul 2023 às 11:06
Parque Kids na Praça dos Namorados, em Vitória
Parque Kids na Praça dos Namorados, em Vitória Crédito: Divulgação/PMV
Férias são sinônimo de diversão pra garotada e nada melhor que diversão sem custo! Por isso, nesta edição do "Guia Capixaba" a comentarista Giovana Duarte traz dicas de praças com brinquedos e atrações infantis na Grande Vitória para os pequenos aproveitarem o lazer. A conversa foi com o jornalista José Carlos Schaeffer. Ouça a conversa completa!
GUIA CAPIXABA - 7.31s - 22-07-23.mp3
Em Vitória: Algumas praças em Vitória foram revitalizadas e ganharam novos brinquedos (como cadeiras de balanço com cintos de segurança para crianças pequenas, brinquedos com acessibilidade e pavimentação com pisos emborrachados). Os bairros Centro, Praia do Canto, Jardim Camburi, Itararé, Maria Ortiz, Grande Vitória e Jardim da Penha já estão com os novos brinquedos do Parque Kids instalados, prontos para a criançada brincar.
Em Vila Velha: Várias praças em Vila Velha também foram revitalizadas e ganharam brinquedos inclusivos, como a Praça Dadá (Antônio Damião Lopes da Silva) em Praia de Itaparica, Praça da Praia das Gaivotas e a praça Rubens Ximenes, em Jardim Colorado.
Em Serra: Vários bairros da Serra como Taquara II, Maringá, Divinópolis, Jardim Bela Vista, Novo Horizonte, Jardim Tropical, Lagoa de Jacaraípe, Planalto Serrano, Cidade Continental (Setor América), São Judas Tadeu, José de Anchieta I e II, Morada de Laranjeiras, Campinho da Serra I e II, Santo Antônio, São Diogo, São Lourenço, Valparaíso, Vista da Serra I, Central Carapina, Novo Horizonte, São João e Mata da Serra tiveram suas praças revitalizadas através do programa Minha Praça Massa e receberam novos brinquedos para as crianças, além de quadras.
Em Cariacica: Cariacica também possui opções de parques com área kids: o Parque da Biquinha (Delegado Oswaldo Viola), em Jardim América; O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília; e os parques lineares de São Conrado e de Santa Bárbara.

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