Feriadão de 15 de novembro: dicas do que fazer pelo ES

Circuito Três Santas: Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina Crédito: Divulgação

Pensando no que fazer nos dias que antecedem ao feriado de 15 de novembro e no próprio dia? A comentarista Giovana Duarte traz as dicas nesta edição do “Guia Capixaba”. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 12-11-22.mp3

05 OPÇÕES DE PASSEIOS NO FERIADO DE 15 DE NOVEMBRO

01. Ilhas Itatiaia em Vila Velha

As Ilhas Itatiaia são um arquipélago formado por seis ilhas, a menos de 1km da Praia de Itapuã. A maior delas, a Boqueirão, é a mais frequentada. Entre as pedras são formadas piscinas naturais e também é possível fazer mergulhos. Não há estrutura de quiosques nem opções de alimentação, por isso se o planejamento for passar o dia, é preciso levar a própria alimentação previamente. Lembrando sempre: todo o lixo produzido deve ser levado de volta para preservar a biodiversidade marinha.

Vários barqueiros que ficam na Praia de Itapoã fazem o trajeto da orla de Vila Velha para as Ilhas Itatiaia, e o valor fica cerca de R$ 45 por pessoa. É importante observar itens de segurança, como o uso de coletes salva-vidas, se o barco é motorizado e se tem licença da marinha.

Outra dica é realizar o passeio com a equipe Capitão Grilo, que divulga em seu Instagram datas previamente agendadas. Já com os barqueiros na Praia de Itapoã não é necessário agendar.

02. Rota da Ferradura em Guarapari

As montanhas de Guarapari ficam a 12km do Centro, nas comunidades de Buenos Aires, Boa Esperança e Arraial de Jabuti. A Rota da Ferradura é um roteiro entre essas comunidades com ótimos restaurantes de cozinha contemporânea, italiana e argentina, além de cafeterias, cervejarias e cachoeiras (como a Cachoeira do Barbudo). Indico o Bosque das Pedras (que inclusive é pet friendly) e o Restaurante do Ademir, que serve a famosa galinha caipira.

Quem está no centro de Guarapari deve pegar a Rodovia Jones Santos Neves sentido BR101, iniciando o passeio por Arraial de Jabuti e Boa Esperança. Ao chegar ao trevo da BR101, seguir sentido Rio de Janeiro e a 4 km, no lado direito, estará a entrada para a Rota da Ferradura.

03. Santa Cruz, em Aracruz

Santa Cruz é uma vila de 466 anos em Aracruz que além de um pôr do sol incrível, oferece opções de passeios históricos como a Igreja de Nossa Senhora da Penha, que possui uma história interessante sobre sua fachada, construída para impressionar Dom Pedro II em sua visita ao estado em 1860. Lá também está o Museu Histórico de Santa Cruz, com peças da antiga Casa de Câmara e Cadeia e antigos objetos indígenas. Em Santa Cruz também há opções de restaurantes com culinária capixaba, como o Mocambo, Irajá e o Travessia. Além disso, passeios de escuna saem diariamente para uma volta pela foz do Rio Piraquê-Açu. Esses passeios duram cerca de duas horas e saem em média R$ 35 por pessoa (valor em setembro/2021). Indico a Escuna Princesinha do Mar, cujo embarque é na rua do Coqueiral Praia Hotel.

04. Cachoeiras em Santa Leopoldina

Santa Leopoldina é a terra das cachoeiras, e algumas delas possuem ótima estrutura de hospedagem, lazer e restaurante (como a Cachoeira Véu de Noiva), a Cachoeira Moxafongo (com bar e restaurante) e a Cachoeira das Andorinhas, com pousada, estrutura para camping e restaurante.

05. Castelhanos em Anchieta