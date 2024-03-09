Explore cinco lugares na região do Caparaó

São 12 municípios com muitas belezas, um paraíso das águas e da boa gastronomia

Publicado em 09 de Março de 2024 às 11:07

Parque Nacional do Caparaó, entre ES e MG Crédito: Douglas Alves
Paraíso das águas cristalinas e da boa gastronomia, nem só de cachoeiras e piscinas naturais vive a Região do Caparaó Capixaba. Nesta edição de "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte apresenta cinco opções de lugares nos 12 municípios capixabas que compõem a região. Ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 09-03-24
05 LUGARES PARA CONHECER NO CAPARAÓ:
Em Divino de São Lourenço:
  • Aldeia Alegria: hospedagem sensorial em meio à Floresta Atlântica, com café da manhã regional, lago encantado, bangalôs e cachoeiras. A hospedagem para 02 pessoas sai a R$ 370 a diária. Perfil nas redes sociais: @aldeiaalegria
  • Jardim de Gaia: parque ambiental com espaço de lazer estruturado para passar o dia com várias cachoeiras, trilhas, redário, lagoa, deck para piqueniques e jardins. Atende somente mediante agendamento (grupo de no mínimo 05 pessoas) a R$ 25 por pessoa. Perfil nas redes sociais: @jardimdegaiaoficial
Em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto:
  • Parque Nacional do Caparaó: localizado na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais, a portaria capixaba do parque fica em Pedra Menina e abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude. Possui cachoeiras, piscinas naturais e paisagens deslumbrantes. Para pernoite com acampamento é necessário reservar com antecedência. A entrada é gratuita e o Parque abre diariamente de 08h às 17h. Perfil nas redes sociais: @parquenacionaldocaparao
Em Ibitirama:
  • Toca da Truta: restaurante com criação de trutas e pratos temáticos com a estrela da casa além de pesque-pague, cachoeira, piscina de águas naturais, playground e Palo Voador, um brinquedo para adultos e crianças que faz sucesso por lá. Perfil nas redes sociais: @tocadatruta
Em Guaçuí:
  • Cristo Redentor: A escultura do Cristo Redentor de Guaçuí pesa quase 100 toneladas, tem 20,4m de altura e 16,60m de envergadura e foi concluída em 26 de dezembro de 1956. Do alto é possível ter um panorama de toda cidade. Conta com um parque para as crianças e um gramado convidativo para aquele piquenique, um ótimo lugar para apreciar o céu. O acesso fica na BR 482, a poucos minutos da área central.

