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ES: conheça destinos incríveis para curtir o verão capixaba

Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 08 de Novembro de 2025 às 10:57

Publicado em 

08 nov 2025 às 10:57
Sol, verão, calor
Sol, verão, calor Crédito: Freepik
Neste sábado (08) começaremos uma série de dicas para você aproveitar o final do ano e o verão pelo ES! Confira as dicas da comentarista Giovana Duarte. 
CBN Guia Capixaba - 08-11-25
1. Regência Augusta – Linhares
Um dos meus lugares favoritos pelo Espírito Santo, Regência Augusta é uma vila pequena mas com um turismo cultural, gastronômico e ecológico intenso. Por lá é possível fazer uma aula de confecção de casaca e sair com sua própria casaca personalizada (@atelieorelhadepau – cerca de R$ 90 a aula), fazer um passeio pelo Rio Doce (Seu Preto - @regencia_turismo – cerca de R$ 30 por pessoa) e aproveitar os ótimos restaurantes, como o Carebão e Raízes Restobar (comida mexicana). Sem falar nas ondas pra quem curte surf, o Projeto Tamar e o Museu de Regência, que conta a história do Caboclo Bernardo.
2. Aracruz
As praias de Aracruz são exóticas e tem opções para todos os perfis de público. Tem praias com paisagens incríveis como Coqueiral de Aracruz e a Praia da Biologia, ofurô de corais como Gramuté, a A Praia dos Padres para quem vai com crianças e a Barra do Sahy para quem gosta de agito.
3. Iriri, em Anchieta
Uma enseada super azul com bons hóteis, mar tranquilo, ótimas opções gastronômicas e ainda uma ilha para fazer um bom passeio de barco, a Ilha dos Cabritos: assim é Iriri, um cantinho apaixonante em Anchieta que costuma pocar no verão.

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