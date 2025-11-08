ES: conheça destinos incríveis para curtir o verão capixaba

Sol, verão, calor Crédito: Freepik

Neste sábado (08) começaremos uma série de dicas para você aproveitar o final do ano e o verão pelo ES! Confira as dicas da comentarista Giovana Duarte.

Your browser does not support the audio element. CBN Guia Capixaba - 08-11-25

1. Regência Augusta – Linhares

Um dos meus lugares favoritos pelo Espírito Santo, Regência Augusta é uma vila pequena mas com um turismo cultural, gastronômico e ecológico intenso. Por lá é possível fazer uma aula de confecção de casaca e sair com sua própria casaca personalizada (@atelieorelhadepau – cerca de R$ 90 a aula), fazer um passeio pelo Rio Doce (Seu Preto - @regencia_turismo – cerca de R$ 30 por pessoa) e aproveitar os ótimos restaurantes, como o Carebão e Raízes Restobar (comida mexicana). Sem falar nas ondas pra quem curte surf, o Projeto Tamar e o Museu de Regência, que conta a história do Caboclo Bernardo.

2. Aracruz

As praias de Aracruz são exóticas e tem opções para todos os perfis de público. Tem praias com paisagens incríveis como Coqueiral de Aracruz e a Praia da Biologia, ofurô de corais como Gramuté, a A Praia dos Padres para quem vai com crianças e a Barra do Sahy para quem gosta de agito.

3. Iriri, em Anchieta