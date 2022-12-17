Então, é Natal! Um passeio por lugares em clima natalino no ES!

O Natal já está chegando e nesta edição do Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz dicas de passeios por lugares que vão nos levar ao clima da data. A dica é se programar, reunir a família e conferir a iluminação mágica do Natal mais perto de você. Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 17-12-22.mp3
AS DICAS DE GIOVANA:
- ANCHIETA
- Um presépio gigante e muitas luzes na castanheira centenária marcam a decoração de Natal no Santuário Nacional de São José de Anchieta. A ponte Conego Barros ganhou milhares de lâmpadas e no Centro Administrativo foram colocados um Trenó Casa do Papai Noel, além de duas árvores gigantes de 13 e 8 metros e guirlandas, além de um presépio gigante.
- DOMINGOS
MARTINS
- O Natal mais esperado do ES entra em sua 25ª edição: o Brilho de Natal de Domingos Martins. No coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt o Papai Noel atenderá todas as quintas, sextas, sábados e domingos, das 19h às 22h. Outra atração é uma árvore tradicional, adornada com 60 mil microlâmpadas e 600 metros de festão, com cerca de 10 metros de altura.
- Já na Rua do Lazer foi coberta com estrelas luminosas e o coreto central recebeu um sino gigante luminoso. Todos os dias haverá uma contagem regressiva para acender as luzes sempre a partir das 18h30. De segunda a quarta-feira, a contagem será feita com os tradicionais grupos de danças folclóricas do município. Já de quinta a domingo, o responsável para levar a luz ao município é o próprio Papai Noel. O Brilho de Natal segue até o dia 06 de janeiro.
- CARIACICA
- O Natal Luz Cariacica 2022 traz corais e cantatas em vários pontos da cidade, além de grupos musicais e apresentação de bandas com direito a chegada de Papai e Mamãe Noel. A decoração especial e programação cultural acontece no Parque da Biquinha em Jardim América, na Praça de Campo Grande, na Praça Darly Soarez em Nova Brasília e na Praça Pastor Pedro Lírio em Alto Lage sextas e sábados a partir das 19h.
- VILA
VELHA
- No Parque da Prainha a Vila Natalina possui uma árvore de 23 metros de altura, um carrossel com quatro cavalos, roda gigante de 20m com 30 cabines, parquinho temático, túnel de luz de 15m de comprimento com efeitos especiais que simulam a neve e Vila Gastronômica. O horário de funcionamento do espaço será de segunda a sexta das 18 às 23h, e sábado e domingo das 16 às 23h, com entrada gratuita. A Vila Natalina vai funcionar até o dia 08/01.
- VIANA
- Na Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede, foi instalada uma Vila Natalina com iluminação, Árvore de Natal de 18 metros, casa do Papai e Mamãe Noel e trenó com renas.
- SERRA
- O Parque da Cidade mais uma vez traz a magia do Natal com uma Árvore de Natal de 16 metros e a maior Casa do Papai Noel do Estado, com cerca de 90 m2 e quatro cômodos internos: sala, cozinha, quarto, banheiro e varanda. Além disso há um túnel luminoso e peças interativas, que compõe o ambiente. Uma extensa programação cultural também faz parte das atrações no Parque da Cidade.
- VITÓRIA
- Em Vitória, a Catedral Metropolitana possui um presépio em tamanho real e projeção de luzes nas paredes externas. No Parque Moscoso a tradicional Vila do Papai Noel traz cogumelos, sombrinhas coloridas, corações gigantes e bolas de sabão para divertir a garotada. Abre para visitação gratuita todos os dias das 06h às 23h. A Vila e a iluminação de Natal vão funcionar até o dia 06/01.
- ARACRUZ
- O acendimento das luzes em Aracruz foi realizado de forma silenciosa em razão do ataque ocorrido dia 25/11. A Praça Monsenhor Guilherme Schmitz está lindíssima, com uma Árvore de Natal gigante, A Praça Heraldo Barbosa Musso e mais oito praças da cidade também terão ornamentos natalinos.