Então é Natal... Cinco lugares com decoração natalina no ES!

Chegou a época mais iluminada do ano e várias cidades capixabas estão com decoração especial de Natal. É nesse clima que, nesta edição do Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz dicas de lugares temáticos para você conhecer. Vamos a eles:
CBN - GUIA CAPIXABA - 16-12-23
AS DICAS DA GIOVANA DUARTE
VITÓRIA:
- O Natal de Encantos na Praça do Papa em Vitória chama a atenção pelo show de luzes e uma mega estrutura. Além da Árvore de Natal central de 23 metros tem Casa do Papai Noel, oficina de brinquedos, espaço Sagrada Família, trenó, renas, carrossel, roda gigante, tobogã, avião do bom velhinho, enfeites gigantes, soldadinhos e trenzinho. Um detalhe bacana é que os 104 pinheiros adornados na Praça do Papa representam as 104 escolas municipais de Vitória. As atrações ficam disponíveis até dia 06 de janeiro e a visitação é gratuita.
- Casa do Papai Noel: de 18h às 21h, diariamente
- Atrações Natalinas: de 17h30 às 22h30, diariamente
- Iluminação cênica: de 17h a 00h, diariamente.
- OBS: Nos dias 24/12 e 31/12 as atrações estarão fechadas.
SERRA:
- Além da Vila do Papai Noel e estrelas cadentes por toda a praça, o Parque da Cidade conta com uma Árvore de Natal de 23 metros e torres de castelos decoradas. A entrada é gratuita e a visitação pode ser realizada diariamente entre 19h e 22h (com exceção do dia 24/12).
VILA VELHA:
- Um dos pontos de decoração natalina para visitação gratuita em Vila Velha é a Praça do Ciclista, em Praia de Itaparica. Além de uma árvore de Natal de 22 metros, uma locomotiva, meganoel e quebra-nozes fazem parte da decoração. A cidade oferece 05 vilas natalinas para a população se encantar com a iluminação de Natal: na Praça Pedro Valadares na Barra do Jucu, no Parque Urbano de Cocal, na Praça Deus Pai em Cobilândia, na praça de Praia de Gaivotas e na Praça de Vila Garrido.
CARIACICA:
- Em Cariacica as Vilas do Papai Noel funcionarão até 23 de dezembro nos seguintes locais: Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica-sede; no Parque Delegado Oswaldo Viola (Parque da Biquinha), em Jardim América; e na Praça Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. A entrada é gratuita
DOMINGOS MARTINS:
- O tradicional Brilho de Natal em Domingos Martins, em sua 27º edição, conta com mais de 800 mil microlâmpadas em diversos pontos da cidade como na Rua do Lazer, na Praça Dr. Arthur Gerhardt e na Rua das Flores, além de Casa do Papai Noel, feira de artesanato e barracas de comida. A decoração ficará exposta até dia 07 de janeiro e o município conta com uma extensa programação cultural todos os finais de semana.