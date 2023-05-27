Encara? Turismo de aventura no ES ganha destaque; conheça as opções

O Morro do Moreno agora é uma unidade de conservação ambiental e tem novas regras para uso e ocupação da área Crédito: Fernando Madeira

A formação geológica e as belezas naturais do nosso Espírito Santo favorecem os mais diversos esportes radicais e passeios de aventura: temos mar, montanhas, cachoeiras, rampas de voo livre. É nesse clima que, nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte traz cinco dicas de passeios nesse estilo. Ouça a conversa completa!

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AS DICAS DE GIOVANA:

01) Passeio de Parapente na Rampa de Alfredo Chaves

A Rampa de Voo Livre Cachoeira Alta tem altitude de 450m e um visual incrível. Por lá vários instrutores de voo realizam voo duplo de parapente, que dura mais ou menos 01 hora e meia. Para realizar esta atividade é necessário que turista esteja de tênis, calça ou bermuda, use repelente e ou protetor solar, e valor fica a partir de R$ 400 por pessoa. Contato pelo site www.espiritoemrede.com.br ou através do perfil @rampa.alfredochaves

02) Rapel no Morro do Moreno

No Morro do Moreno, na Praia da Costa em Vila Velha, são três setores para a atividade: Setor Barriga (que sobe por uma trilha com obstáculos como pedras e raízes, leva em média de 20 a 30 minutos de trilha com vista para as praias de Vila Velha, Convento da Penha e parte da Terceira Ponte), Setor Testa Positivo (sobe pela estrada principal com vista da baia de Vitória, Terceira Ponte e Convento da Penha, e a descida é toda realizada em contato com a pedra) e Setor Testa Negativo (com a mesma vista do Setor Testa Positivo mas uma descida um pouco mais hard, pelo fato de ter uns 20 metros de negativo - sem contato com a pedra). O valor fica em média R$ 70 por pessoa e para mais informações, acesse o site www.rapeleiroscapixabas

03) Mergulho em Guarapari

Guarapari é um dos pontos do litoral brasileiro com maior biodiversidade marinha. Em suas águas constantemente encontramos cardumes dos mais variados peixes das mais variadas cores. Além da abundância de peixes e corais, Guarapari abriga também o famoso naufrágio Victory8B, navio afundado propositalmente em 2003 para se tornar um abrigo para peixes e também um atrativo para mergulhadores.

Várias agências oferecem a experiência:

- Acqua Sub Mergulho (27) 98111-0105

- Atlantes Viagens (27) 98852-0071

- Cia do Mergulho (27) 99619-4274

04) Rafting no Rio Jucu em Domingos Martins

As corredeiras do Rio Jucu em Domingos Martins são as mais procuradas para a prática do rafting. Os mais experientes enfrentam um percurso radical, com 14km. Já os iniciantes tem a opção de 8km de descidas mais suaves. Para quem estiver com crianças a opção é o Boia Cross, realizado em um trecho de 4km de águas calmas. A agência Aves Voando Alto oferece essa experiência. Telefone (27) 99980-0413 e perfil no Instagram @avesvoandoalto

5) Observação de Baleias em todo o litoral capixaba