Em casal: destinos para lua de mel pelo Espírito Santo!

Se você está de casamento marcado e ainda não planejou a lua de mel, nesta edição do Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz como destaque três destinos pelo Espírito Santo com belezas e opções de hospedagem que oferecem conforto e privacidade. Vamos às dicas!
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- Em clima de Lua de Mel, as dicas da Giovana Duarte!
- 1. Para quem curte as montanhas: Aracê, em Domingos Martins
Aracê é um cantinho a apenas 10 minutos da Rota do Lagarto em Pedra Azul com uma ótima hospedagem (a Pousada Aracê oferece chalés privativos com banheira e quartos com diárias a partir de R$ 525), ótimos restaurantes e cafeterias como o Entreposto 87, Duli Restaurante, Grão Divino e também Colhe & Pague de Morangos (no Morangos Uliana o valor da colheita fica a R$ 35 o kg). Por ser um distrito é bem mais tranquilo que Pedra Azul e perto o suficiente para aproveitar o Parque Estadual de Pedra Azul, a Rota do Carmo e a Rota do Lagarto e todas as opções da região das montanhas.
- 2. Para quem curte o litoral: Iriri, em Anchieta
A 7km do centro de Anchieta, o balneário de Iriri é conhecido como “a Búzios Capixaba” por seu mar azul e ambiente tranquilo, com praias como a badalada Costa Azul, a Praia dos Namorados e a Praia de Santa Helena, mais reservada e de águas calmas. São muitas opções de hospedagem como o Hotel Espadarte, que possui suíte presidencial (diárias a partir de R$ 637), o Solar da Praia com suítes e bangalôs e também ótimos restaurantes como o Recanto da Pedra, Tutti Buoni e o tradicional Restaurante do Português. No balneário ainda fica a primeira cafeteria pé na areia do ES, além de passeios de barco até a Ilha dos Cabritos.
- 3. Para quem curte cachoeiras: Pedra Menina, no Caparaó Capixaba
Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, é um cantinho tranquilo com muitos lugares especiais, hospedagens com cachoeiras e ótimas opções gastronômicas. A Pousada Casa do Lago possui chalés românticos (diárias a partir de R$ 1.020) e um ótimo restaurante, a Flor de Café possui lareiras e uma cafeteria espetacular e a Pousada Águas do Caparaó é um paraíso verde com trilhas, cachoeiras e bosques. Além disso é possível fazer rotas com passeios até o Pico da Bandeira, visitas às Cachoeiras do Parque e a famosa Rota do Chiador com o @picodabandeiratur, agência que já contratei e recomendo.