É doce: saiba o que fazer em Marataízes, a terra do abacaxi!

Marataízes é destaque no "Guia Capixaba" Crédito: Giovana Duarte

Nesta edição do "Guia Capixaba" a conversa com a comentarista Giovana Duarte é sobre Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Você sabia, por exemplo, que a cidade é conhecida como a "terra do abacaxi"? Trata-se do maior produtor do fruto no Espírito Santo e o 15º no país. E isso não é à toa, afinal, a cidade produz, anualmente, mais de 20 milhões de unidades de abacaxis. A cidade fica cerca de 130 km da Capital e tem 25 quilômetros de belas praias. Vamos conhecer a região? Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 15-10-22

- Por lá encontramos história, como o velho “Trapiche”: um precioso patrimônio arquitetônico da segunda metade do século 19 construído pelo Barão de Itapemirim entre 1860 e 1883, com a finalidade de armazenar os produtos agrícolas e colaborar com o desenvolvimento das atividades portuárias. Com a construção da Estrada de Ferro Leopoldina, e depois estradas de rodagem, o Trapiche foi caindo em desuso, até ser desativado nos anos 50. Hoje só restam as ruínas tombadas pelo tempo e que estão em fase de licitação para obras de restauração e preservação. No último ano o Trapiche foi cercado para a preparação das obras, mas é possível avistá-lo do lado de fora. Fica localizado na foz do Rio Itapemirim, próximo ao ponto de encontro das águas do rio Itapemirim com as águas do mar.

- Atrás do Trapiche estão o Palácio das Águias, uma biblioteca do século 19 que abre para visitação de segunda a sexta das 08h às 17h e a Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes (do século 18), aberta diariamente das 06h às 17h. Marataízes tem cerca de 25km de litoral e as praias mais próximas ao centro são urbanizadas. Uma grande parte é de trechos desertos, principalmente mais ao sul, junto às Falésias. São cerca de 20 praias, mas vou listar minhas 05 favoritas na cidade. Todas essas cinco praias tem o mesmo acesso: saindo de Marataízes sentido Cachoeiro de Itapemirim, a 100m do Posto Ipiranga, entrar no Trevo à esquerda, na direção ao Camping Siri.

- Praia das Pitas: essa praia fica às margens da Rodovia do Sol, em direção a Presidente Kennedy. É a primeira praia após a curva na ES-060 e por ser muito tranquila, é procurada por famílias com crianças. É cercada por castanheiras e tem boa estrutura de quiosques. Do seu lado esquerdo tem um pequeno riacho de águas limpas, que contorna a areia e deságua no mar. Tem também vegetação nativa preservada, o que torna o local ainda mais aconchegante.

- Praia da Rosa: através da Praia das Pitas pode-se acessar a Praia da Rosa, a pé. A sombra das árvores, que ameniza o calor, também oferece infraestrutura para camping, com banheiros e quiosque. É super tranquila.

- Lagoa do Siri: a Lagoa do Siri é provavelmente o local mais conhecido de Marataízes. Se trata de um complexo gastronômico e turístico, com restaurantes, bares, quiosques e opções de esportes aquáticos como canoagem e pedalinho. Os estabelecimentos oferecem guarda sol, mesas e cadeiras, então é só chegar e aproveitar. Bem próximo fica o Camping do Siri, considerado o mais completo camping do país com pousada, chalés, área de camping, recreação infantil, arvorismo e tirolesa. Fica às margens da Rodovia do Sol, em direção a Presidente Kennedy.

- Praia das Falésias: depois de passar pelo Quiosque das Pitas e pela Praia dos Cações, em direção a Presidente Kennedy, a Praia das Falésias tem um visual é de tirar o fôlego! Do lado direito da rodovia, uma lagoa super azul é cercada de muito verde e contrasta com o lado esquerdo, com a praia completamente rústica e selvagem, cercada por paredões com mais de 40 metros de altura. Ali, nenhum quiosque ou sinal de degradação do meio ambiente: apenas o mar, mirantes naturais, vegetação de restinga e o convite irresistível para contemplação da bela natureza. Perto tem o Restaurante das Falésias.