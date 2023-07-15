Diversão para a criançada: opções de colônias de férias na Grande Vitória

Julho já é tradicionalmente o mês de colônia de férias para as crianças e adolescentes. Pensando nisso, nesta edição do "Guia Capixaba" a comentarista Giovana Duarte traz opções na Grande Vitória para deixar seus pequenos se divertirem e criarem boas memórias. E vai a orientação: "Todas estas dicas possuem valores específicos por idade e por permanência (horas, dias ou na semana) então para mais informações, sugerimos entrar em contato com cada colônia de férias". Vamos as dicas: