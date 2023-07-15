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Guia Capixaba

Diversão para a criançada: opções de colônias de férias na Grande Vitória

As dicas são da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 10:53

Publicado em 

15 jul 2023 às 10:53
Colônia de férias
Colônia de férias Crédito: Pixabay
Julho já é tradicionalmente o mês de colônia de férias para as crianças e adolescentes. Pensando nisso, nesta edição do "Guia Capixaba" a comentarista Giovana Duarte traz opções na Grande Vitória para deixar seus pequenos se divertirem e criarem boas memórias. E vai a orientação: "Todas estas dicas possuem valores específicos por idade e por permanência (horas, dias ou na semana) então para mais informações, sugerimos entrar em contato com cada colônia de férias". Vamos as dicas
GUIA CAPIXABA - 15-07-23

As dicas:

  • Vila Velha: No "Quintal de Alegria", na praia de Itaparica, a Colônia de Férias acontece entre os dias 17 a 21/07 e 24 a 28/07, das 13h às 17h. Entre as atividades, Oficinas de Artes na Areia, Arvorismo, Pintura em Gesso, Gincanas e brincadeiras. Reservas e valores apenas através do perfil deles no Instagram: @quintaldealegria
  • Serra: O Clube Aest em Manguinhos vai receber exclusivamente uma Colônia de Férias entre os dias 17 a 21 de julho com jogos, oficinas e brincadeiras. Inscrições e valores através do link no perfil deles no Instagram: @clubeaest
  • Vitória: No Álvares Cabral a Colônia de Férias mais tradicional do ES (está em sua 70ª edição) vai de 17/07 a 21/07, das 13h às 18h. Brinquedos como Escorregador Gigante, Pula Pula e gincanas, caça ao tesouro e piqueniques farão parte da programação. Inscrições e valores através do link no perfil deles no Instagram: @amelhorcolonia
- Já na "Radical Kids Vitória", na Enseada do Suá, tem programação de Colônia de Férias entre 17 a 28 de julho das 13h30 às 17h30 com oficinas de circo, jardim sensorial, jogos coletivos e encontro de Heróis. Inscrições e valores através do perfil deles no Instagram: @radicalkidsvix
  • O Clube Ítalo Brasileiro na Ilha do Boi também terá uma Colônia de Férias entre 17 a 28 de julho para crianças de 04 a 12 anos. Na programação, brincadeiras como pique, queimada, cabo de guerra, caça ao tesouro e show de talentos. Reservas e valores apenas através do perfil deles no Instagram: @clubeitalobrasileiroes
  •  A Vila Divertida em Bento Ferreira já está com sua Colônia de Férias a todo vapor, e vai até dia 28/07 entre 13h e 18h. Na programação, muitas brincadeiras como banho de mangueira e guerra de tinta e oficinas de slime, além de festa a fantasia. 

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