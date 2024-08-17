Dicas para ser um bom turista e também um bom hóspede

Vinho syrah produzido em Pedra Azul pela vinícola Carrereth Crédito: Carrereth/Instagram

Nesta edição no Guia Capixaba, a nossa comentarista Giovana Duarte fala de suas experiências como turista pelo Espírito Santo e traz dicas de como ser um bom hóspede. Acompanhe!

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Nestes 09 anos de Guia Capixaba tenho aprendido muito sobre ser uma boa turista e também sobre recepcionar os turistas que encontro pelo estado. Por isso hoje vou aproveitar que dia 19 de agosto é Dia Mundial da Fotografia, um símbolo do turista, para dar algumas dicas sobre ser um bom turista (e também um bom hóspede).

Tem uma frase bastante conhecida que diz: “Da natureza nada se tira além de fotos, nada se deixa além de pegadas e nada se leva além de lembranças”. Então uma dica importante começa por aí: não deixe lixo ou resíduo fora do local apropriado, ou seja, fora dos coletores e lixeiras. Leve sempre uma sacola para acomodar o lixo que você produzir, para descartar corretamente quando encontrar onde descartar. Isso vale para qualquer lugar onde estiver, principalmente na natureza. Não há nada mais triste que caminhar pela praia e encontrar plástico, cigarro, palito de picolé e outros resíduos misturados à areia ou até mesmo na água do mar.

Da mesma forma, ao realizar algum passeio por jardins, parques, florestas ou praias, evite levar algo do meio ambiente. Você não sabe se a retirada daquela planta, daquela concha, daquela flor, daquele inseto irá fazer falta para aquele ecossistema.

Se você tem pet o cuidado deve ser redobrado. Sabia que o ser humano é o que mais polui o meio ambiente, mas a maioria dos estabelecimentos não aceitam pet por causa do comportamento dos seus tutores? Uma dica é levar seu bichinho para dar uma volta antes de entrar nos estabelecimentos para fazer suas necessidades antes, e mantê-lo bem junto de si, na coleira. Jamais dê ao seu pet o que estiver comendo nos estabelecimentos, procure levar o próprio recipiente de água dele e claro: sempre esteja com sacola para recolher os dejetos, caso aconteça algum imprevisto. E o lugar correto de descartar as fezes do animal é no vaso sanitário, com a sacolinha na lixeira. Nunca descarte as fezes do seu pet nas lixeiras dos estabelecimentos.

Um bom turista também pede informações com educação e as agradece, olha os atendentes nos olhos e chama pelo nome, elogia o atendimento e a comida dos estabelecimentos quando corresponder às expectativas e sempre, sempre diz que gostou da cidade e irá voltar, mesmo que não pretenda voltar. Todo mundo gosta de ouvir elogios ao lugar onde escolheu para viver.